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Nicole Maroño: “Volveremos con más fuerza”

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Nicole Meroño
18:00 - 20:00
Nicole Meroño. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Nicole Maroño: “Indar handiagoarekin itzuliko gara"
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Última actualización

Donostiarra, que partía como una de las favoritas después de finalizar séptima en la liga regular, no ha podido completar este domingo la remontada que necesitaba tras el resultado de Bermeo. La Bantxa competirá, finalmente, en la Liga ETE.

Donostiarra Kaiarriba Euskotren Liga

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