Bi mila euroko isun proposamena Fabrika Banderan arraun egiteari uko egin zioten klubei
Astillero, Arraun Lagunak, Hibaika, Orio, Tolosaldea eta Zumaia dira zigorra jasotzeko arriskua duten klubak.
TKEko Diziplina epaileak ebatzi du uztailaren 25erako aurreikusita zegoen Fabrikako Banderan arraun egiteari uko egin zioten klubek izango duten isun proposamena: Astillerok, Arraun Lagunek, Hibaikak, Oriok, Tolosaldeak eta Zumaiak 2000 euroko zigorrari egin beharko diote aurre, EiTBk jakin ahal izan duenez.
TKEko Diziplinako epaile bakarrak diziplina-prozedura bat ireki zuen abuztuaren 3an. Honakoa adierazten zuen epaile bakarraren erabakiak: “klubetako entrenatzaileek, ordezkarien bilera egiten ari zirela, jarduera bateratuan, adostu zuten estropada jokatzeari uztea. Gerora, sei parte-hartzailek, denek San Juanek eta Donostiarrak izan ezik, gunetik alde egin zuten, traineruekin, hasiera batean estropada jokatzeko zehaztuta zegoen orduaren aurretik. Hasiera ordua iritsita, atzeratzea adostu zuten. Gerora, behin betiko bertan behera utzi zen estropada”.
Epaileak "arau-hauste larritzat" jo zuen gertaera hori, Diziplina Erregelamenduaren 14 f) artikuluan aurreikusita, “TKEren irudirako zein interesetarako kaltegarriak diren edo TKErako, TKEren zuzendaritza organoetarako zein elkartearekin lotutako pertsonentzako begirunerik eza edo iraina izan litezkeen jarduerak egiteagatik edo adierazpen publikoak egiteagatik”.
Ebazpen-proposamenean, epaileak erabaki du 2.000 euroko isuna ezartzea sei klubetako bakoitzari, Diziplina Araudiaren 17. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
Hala ere, ebazpenak ezartzen du kargu-orria eta ebazpen-proposamena jakinarazi behar zaizkiela sei klubei, eta bost egun balioduneko epea ematen du egoki iritzitako alegazioak aurkezteko.
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