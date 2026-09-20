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Miren Garmendia y Nahikari Osa, llenas de alegría tras conseguir el billete para la Liga Euskotren
Las patronas de Hondarribia y Zarautz se han mostrado muy contentas tras salir victoriosas en los play-off y asegurarse disputar la Liga Euskotren la próxima temporada.
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