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Miren Garmendia y Nahikari Osa, llenas de alegría tras conseguir el billete para la Liga Euskotren

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Nahikari Osa eta Miren Garmendia
18:00 - 20:00
Miren Garmendia, de Hondarribia, y Nahikari Osa, de Zarautz. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Miren Garmendia eta Nahikari Osa, pozez gainezka Euskotren Ligarako txartela lortuta
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Las patronas de Hondarribia y Zarautz se han mostrado muy contentas tras salir victoriosas en los play-off y asegurarse disputar la Liga Euskotren la próxima temporada.

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