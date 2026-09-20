AVANCE

En la segunda y última regata del play-off de la Liga Euskotren, disputada en aguas de Portugalete, Hondarribia se ha impuesto por delante de Zarautz, Donostiarra y Tirán , lo que le ha permitido clasificarse para la máxima categoría la próxima temporada junto a Zarautz.

La Ama Guadalupekoa ha completado el recorrido en 10 minutos, 53 segundos y 16 centésimas, y ha aventajado en tres segundos a Zarautz, ya que la segunda ha necesitado 10 minutos, 56 segundos y 82 centésimas. Donostiarra ha sido tercera, a cuatro segundos de la vencedora, mientras que Tirán ha terminado cuarta, a 28 segundos

Hondarribia llegaba a Portugalete como líder del play-off después de imponerse el sábado en Bermeo. La embarcación guipuzcoana había sumado cuatro puntos, por delante de Zarautz, que obtuvo tres, Donostiarra, con dos, y Tirán, con uno

En el primer largo, la igualdad ha sido máxima, con Hondarribia, Zarautz y Donostiarra emparejadas, y han llegado a la primera ciaboga, con un tiempo de 04:54.