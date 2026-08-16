Arraun Lagunak celebra su título con una nueva victoria
Las remeras de Lugañene han demostrado una superioridad absoluta en Getaria, celebrando así su título. Astillero ha conseguido el segundo lugar y Orio, el tercero.
Arraun Lagunak se ha mostrado imbatible, una vez más, en aguas de Getaria. La embarcación donostiarra ha tomado la delantera desde el primer largo y ha empiezado a abrir tiempo. En la ciaboga, Lugañene a aventajado 3 segundos a Tolosaldea. En el segundo largo, han ampliado esa diferencia y han terminado la regata de Getaria con un tiempo de 10:47.
Orio se ha llevado el segundo puesto con una diferencia de 7,47 segundos en cuanto al líder. San Juan ha sido tercero entrando 8,88 segundos más tarde en meta.
En la primera tanda, Astillero se ha impuesto con 4,30 segundos sobre Hibaika, 4,58 sobre Donostiarra y 12,13 sobre Zumaia.
En la clasificación general de la Liga, Arraun Lagunak ha sumado 112 puntos en 14 victorias, a falta de dos regatas para el final de esta. Tolosaldea es segunda con 84 puntos y le sigue San Juan con 65.
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