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Gorka Aranberri: “Estamos subidos al tren de la victoria y no queremos bajarnos"

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Gorka Aranberri
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Gorka Aranberri: "Garaipenaren trenean sartuta gaude, eta ez dugu utzi nahi"
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