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Los últimos metros de Orio en la Bandera Petronor, visto desde dentro de la embarcación

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Orioko arraunlariak
18:00 - 20:00
Remeros de Orio. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Orioren azken metroak Petronor Banderan, ontzi barrutik ikusita
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KIROLAK EITB

Última actualización

Orio ha sumado su segunda victoria en la tercera jornada de la Liga Eusko Label tras ganar la Bandera Petronor, en Zierbena. Estos son los últimos metros de regata vistos desde la minicámara de a bordo.

Orio Remo Eusko Label Liga

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