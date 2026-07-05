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Aranberri: “Hemos salido como un jabalí herido"

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18:00 - 20:00
Gorka Aranberri. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Aranberri: "Basurde zauritua bezala atera gara"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El patrón de Orio, Gorka Aranberri, ha admitido que el golpe recibido en la Bandera de Bilbao les ha venido bien para salir como "jabalí herido" en Zierbena y hacerse con la regata. A la vista de las condiciones del mar, ha declarado que han hecho un trabajo duro y se ha mostrado satisfecho con el resultado obtenido (declaraciones en euskera).

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