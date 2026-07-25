XVIII. BANDERA FABRIKA
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Bermeo ha sido descalificado de la regata por dejar a estribor la baliza de la segunda ciaboga

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Bermeo kanporatua
18:00 - 20:00
Bermeo ha sido descalificado.
Euskaraz irakurri: Urdaibai estropadatik kanporatua izan da bigarren ziabogako baliza istriborrean uzteagatik
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KIROLAK EITB

Última actualización

Los patroneados por Asier Zurinaga han sido descalificados de la XVIII. Bandera Fabrika por saltarse la baliza de la segunda ciaboga.

Bermeo Urdaibai Remo Eusko Label Liga

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