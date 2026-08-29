Orio gana en Boiro y roza el título liguero con las yemas de los dedos
Son imparables. Orio ha sumado su decimoquinta bandera del verano después de ganar la regata celebrada en Boiro y da un paso de gigante para ganar su segunda Eusko Label Liga consecutiva. Los aguiluchos necesitaban sacar una diferencia de 5 puntos a Zierbena para cantar hoy el alirón, pero la renta obtenida esta tarde en la Bandeira Barbanza Arousa ha sido de dos. Segundo en la regata ha sido Bermeo a 14 segundos, con los galipos terceros a 23'.
Y eso que por momentos Bermeo ha apretado mucho a los de Oihan Manterola, que hoy ha tomado el lugar de Gorka Aranberri al mando de la San Nikolas. Justo a la salida de la primera ciaboga, los de Asier Zurinaga han mostrado el morro a los amarillos, que en ese momento han metido una marcha más para abrir un hueco que a la postre ha sido decisivo. Zierbena y Getaria solo han podido limitarse a mirar desde la distancia.
En la segunda tanda Hondarribia ha tenido un control total de la situación. Los patroneados por Ioseba Amunarriz están atravesando un gran momento, justo en el punto en el que se acerca la una de las citas más importantes del año. Segundo ha sido Donostiarra a 23 segundos de los verdes, con Ondarroa tercero y Lekittarra en el cuarto.
En la primera tanda, Ares necesitaba sacar una diferencia de 7 puntos a Chapela para evitar el descenso directo. En ese sentido, la Santa Olalla de Lubre ha salido a romper la regata desde la primera palada y han dominado su turno de principio a fin. Por detrás, Santurtzi ha sido segundo, Chapela tercero y San Juan ha terminado en último lugar, muy lejos del resto.
Los pasaitarras están completando un mes de agosto para olvidar y aún no tienen asegurada su continuidad en la Eusko Label Liga. Tendrán que evitar en la última jornada de mañana el jugarse todo en el playoff de mediados de septiembre. A falta de una regata, la diferencia con respecto a Ares es de 3 puntos. En caso de que ambas embarcaciones igualen a puntos en la clasificación, Ares se salvaría de remar en el playoff al haber quedado más veces por delante a lo largo del verano.
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