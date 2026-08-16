Orio abre un abismo en Getaria

Orio ha redondeado el fin de semana ganando también la Ikurriña de Getaria. El líder de la Liga Eusko Label ha completado una gran regata para demostrar que está un escalón por encima de sus rivales, embolsándose la 12ª bandera.

La embarcación San Nicolás ha volado en aguas de Getaria y para la segunda ciaboga ya ha tenido 12 segundos de margen respecto a la trainera local. Getaria y Zierbena han estado todo el tiempo de par en par y Bermeo se ha quedado sin poder seguir el ritmo. Orio ha ido aumentando poco a poco la distancia y se ha impuesto con un tiempo de 19 minutos y 55 segundos, mientras que Zierbena ha entrado a 16 segundos, Getaria a 18 y Bermeo a 30, por detrás de Donostiarra.

En la segunda tanda se han podido ver movimientos, ya que Hondarribia y Donostiarra han sido las únicas embarcaciones capaces de batir el tiempo de Ares. Además, la Ama Guadalupekoa ha logrado el mejor tiempo de la tanda, con comodidad, aventajando en 12 segundos a Torrekua II, mientras que Ondarroa ha entrado a 27 segundos y Lekittarra a 36, marcando el segundo peor tiempo. En la general, Hondarribia ha logrado el segundo puesto, a 8 segundos de Orio.

En la primera tanda, han salido Ares, Chapela, San Juan y Santurtzi. Han sido los gallegos los más rápidos y, aunque Chapela le ha disputado hasta el tercer largo, a partir de ahí se han adueñado de la tanda. Por su parte, las embarcaciones vascas se han quedado fuera demasiado rápido. Ares ha entrado en meta con un tiempo de 20 minutos y 28 segundos. Chapela ha llegado a 8 segundos, San Juan a 10 y Santurtzi a 16.