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Joseba Fernandez: “Gure lanari eusten badiogu merezi dugun tokian jarriko gara sailkapenean”

Iragarkia
Joseba Fernandez (San Juan)
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eusko Label Ligako hamargarren postuan dago San Juan une honetan. Joseba Fernandez entrenatzaileak azaldu du emaitza hori ez datorrela bat taldearen errendimenduarekin. Egoera dena dela ere, etorkizunarekin baikor agertu da eta larunbateko estropadan "herria arrosez janzteko" deialdia ere egin du.

San Juan Arrauna Eusko Label Liga

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