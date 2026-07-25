BANDERA FABRIKA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Suspendida la regata de la Liga Euskotren en Donostia

Motivado por la decisión del comité técnico, en una tarde en las que las difíciles condiciones meteorológicas han provocado un desacuerdo entre las embarcaciones participantes. La regata de la Eusko Label Liga, por su parte, se disputará en formato contrarreloj.

Publicidad
Euskotren bertan behera Fabrika bandera
18:00 - 20:00
El bote de San Juan, remando entre el oleaje de la Bahía de la Concha
Euskaraz irakurri: Donostian jokatu behar zen Euskotren Ligako estropada bertan behera geratu da
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La octava jornada de la Liga Euskotren en la que se iba  aponer en liza la X Bandera Fabrika en aguas de la Bahía de la Concha de San Sebastián ha quedado suspendida, motivada por la decisión del comité técnico, en una tarde en las que las difíciles condiciones meteorológicas han provocado momentos de tensión y confusión entre los organizadores y los clubes.

En ese contexto, el comité ha intentado retrasar en un par de ocasiones la celebración de la prueba. Sin embargo, finalmente, se ha optado por suspender de manera definitiva la octava cita del verano y dar paso a la competición masculina, que se ha celebrado en formato contrarreloj.

La competición femenina se retomará este domingo con la disputa de la Ikurriña de Getxo, 9ª fecha del calendario.

Remo Eusko Label Liga Euskotren Liga

Te puede interesar

Joseba Fernandez San Juan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Joseba Fernández: “No entiendo por qué se hacen el sorteo de calles; eso confunde todo"

La octava jornada de la Liga Euskotren ha sido suspendida por decisión del comité técnico, en una tarde marcada por las difíciles condiciones meteorológicas y por los momentos de tensión y confusión entre la organización y los clubes. El entrenador de San Juan, Joseba Fernández, no entiende la necesidad de realizar un sorteo de calles en días como este. En su opinión, las decisiones no deberían depender del resultado del sorteo. Aun así, se muestra partidario de remar en este tipo de condiciones.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X