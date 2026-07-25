Suspendida la regata de la Liga Euskotren en Donostia

La octava jornada de la Liga Euskotren en la que se iba aponer en liza la X Bandera Fabrika en aguas de la Bahía de la Concha de San Sebastián ha quedado suspendida, motivada por la decisión del comité técnico, en una tarde en las que las difíciles condiciones meteorológicas han provocado momentos de tensión y confusión entre los organizadores y los clubes.

En ese contexto, el comité ha intentado retrasar en un par de ocasiones la celebración de la prueba. Sin embargo, finalmente, se ha optado por suspender de manera definitiva la octava cita del verano y dar paso a la competición masculina, que se ha celebrado en formato contrarreloj.

La competición femenina se retomará este domingo con la disputa de la Ikurriña de Getxo, 9ª fecha del calendario.