Calendario y resultados del Campeonato del Cuatro y Medio de 2026
CLASIFICACIÓN DE LA LIGUILLA
GRUPO A
|J
|G
|TF
|TC
|+/-
|1.º
|P. Etxeberria
|0
|0
|0
|0
|0
|2.º
|Ezkurdia
|0
|0
|0
|0
|0
|3.º
|Darío o Senar
|0
|0
|0
|0
|0
|4.º
|Elordi o Larrazabal
|0
|0
|0
|0
|0
GRUPO B
|J
|G
|TF
|TC
|+/-
|1.º
|Zabala
|0
|0
|0
|0
|0
|2.º
|Altuna III
|0
|0
|0
|0
|0
|3.º
|Jaka o Laso
|0
|0
|0
|0
|0
|4.º
|Artola o Peña II
|0
|0
|0
|0
|0
OCTAVOS DE FINAL
9 de octubre, en Durango
Elordi vs. Larrazabal
10 de octubre, en Pamplona (Labrit)
Jaka vs. Laso
11 de octubre, en Lekunberri
Darío vs. Senar
12 de octubre, en Tolosa
Artola vs. Peña II
LIGUILLA DE CUARTOS DE FINAL
JORNADA 1
16 de octubre, en Amorebieta
Ezkurdia vs. P. Etxeberria
17 de octubre, en Azkoitia
Darío o Senar vs. Elordi o Larrazabal
17 de octubre, en Bilbao
Jaka o Laso vs. Artola o Peña II
18 de octubre, en Vitoria-Gasteiz
Altuna III vs. Zabala
JORNADA 2
23 de octubre, en Tafalla
P. Etxeberria vs. XXXXX
24 de octubre, en Pamplona (Labrit)
Ezkurdia vs. XXXXX
24 de octubre, en San Sebastián
Altuna III vs. XXXXX
25 de octubre, en Logroño
Zabala vs. XXXXX
JORNADA 3
30 de octubre, en Tolosa
XXXXX vs. XXXXX
31 de octubre, en Bilbao
XXXXX vs. XXXXX
31 de octubre, en Pamplona (Labrit)
XXXXX vs. XXXXX
1 de noviembre, en Estella
XXXXX vs. XXXXX
SEMIFINALES
7 de noviembre, en San Sebastián
XXXXX vs. XXXXX
8 de noviembre, en Vitoria-Gasteiz
XXXXX vs. XXXXX
3º Y 4º PUESTO
15 de noviembre, en Mondragón
XXXXX vs. XXXXX
FINAL
22 de noviembre, en Bilbao
XXXXX vs. XXXXX