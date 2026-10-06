Del 9 de octubre, al 22 de noviembre
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Calendario y resultados del Campeonato del Cuatro y Medio de 2026

La competición se disputa del 9 de octubre al 22 de noviembre.
Pilota orokorra artxiboa
El Cuatro y Medio de 2026 comienza el 9 de octubre y concluye el 22 de noviembre. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: 2026ko Lau t'erdiko Txapelketako egutegia eta emaitzak
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

CLASIFICACIÓN DE LA LIGUILLA

GRUPO A

  J
GTFTC+/-
       
1.ºP. Etxeberria00000
2.ºEzkurdia00000
3.ºDarío o Senar00000
4.ºElordi o Larrazabal00000
       

GRUPO B

  J
GTFTC+/-
       
1.ºZabala00000
2.ºAltuna III00000
3.ºJaka o Laso00000
4.ºArtola o Peña II00000
       

OCTAVOS DE FINAL

9 de octubre, en Durango

Elordi vs. Larrazabal

10 de octubre, en Pamplona (Labrit)

Jaka vs. Laso

11 de octubre, en Lekunberri

Darío vs. Senar

12 de octubre, en Tolosa

Artola vs. Peña II

LIGUILLA DE CUARTOS DE FINAL

JORNADA 1

16 de octubre, en Amorebieta

Ezkurdia vs. P. Etxeberria

17 de octubre, en Azkoitia

Darío o Senar vs. Elordi o Larrazabal

17 de octubre, en Bilbao

Jaka o Laso vs. Artola o Peña II

18 de octubre, en Vitoria-Gasteiz

Altuna III vs. Zabala

JORNADA 2

23 de octubre, en Tafalla

P. Etxeberria vs. XXXXX

24 de octubre, en Pamplona (Labrit)

Ezkurdia vs. XXXXX

24 de octubre, en San Sebastián

Altuna III vs. XXXXX

25 de octubre, en Logroño

Zabala vs. XXXXX

JORNADA 3

30 de octubre, en Tolosa

XXXXX vs. XXXXX

31 de octubre, en Bilbao

XXXXX vs. XXXXX

31 de octubre, en Pamplona (Labrit)

XXXXX vs. XXXXX

1 de noviembre, en Estella

XXXXX vs. XXXXX

SEMIFINALES

7 de noviembre, en San Sebastián

XXXXX vs. XXXXX

8 de noviembre, en Vitoria-Gasteiz

XXXXX vs. XXXXX

3º Y 4º PUESTO

15 de noviembre, en Mondragón

XXXXX vs. XXXXX

FINAL

22 de noviembre, en Bilbao

XXXXX vs. XXXXX

 

Pelota Pelota a mano Peio Etxeberria Unai Laso Aitor Elordi Jokin Altuna Cuatro y Medio

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X