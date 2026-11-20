La Pelota Pro Liga ha anunciado este viernes que si Peio Etxeberria no pudiera disputar la final del campeonato del Cuatro y Medio, por el problema en el ojo, el que le sustituiría no sería Jokin Altuna, sino Ander Murua.

Altuna se hizo con el tercer puesto del campeonato tras derrotar el pasado domingo a Murua por 22-13. Por lo tanto, debería ser él quien sustituyera al zenoztarra si éste no pudiera disputar la final. Pero, el amezketarra ha sido operado de la nariz y no estará en condiciones de jugar. Tampoco participará en la ceremonia de premios del domingo.

Así, a Murua se le han abierto las puertas para disputar la final y deberá estar presente el 22 de noviembre en el frontón de Navarra Arena.