El navarro Peio Etxeberria y el riojano Javier Zabala, protagonistas de la final del Campeonato del Cuatro y Medio del pasado año, volverán a disputarse la 'txapela' el próximo día 22 en el frontón Bizkaia de Bilbao en la final del último gran campeonato de la temporada de pelota vasca.

En la segunda semifinal, disputada este domingo en el Ogueta de Vitoria, Zabala se impuso por 22-11 al guipuzcoano Ander Murua en un partido equilibrado hasta el 9-9, momento en el que el delantero de Nájera tomó el control con un contundente parcial de 9-0 que dejó prácticamente sentenciado el encuentro.

En la primera semifinal, que se jugó el sábado en el Atano III de San Sebastián, Etxeberria, vigente campeón de la modalidad, derrotó también por 22-15 a Jokin Altuna y optará a conquistar su segunda 'txapela' del acotado en la que será su cuarta final consecutiva.