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Peio Etxeberria presenta “un proceso irritativo” en su ojo izquierdo, y la elección de material para la final del Cuatro y Medio pasa del martes al jueves

El pelotari navarro jugará ante Javi Zabala, el domingo, la gran final del Campeonato del Cuatro y Medio, en Bilbao, y los dos protagonistas estaban convocados para elegir este martes el material para la final, pero dicha elección tendrá lugar el jueves, a las 11:00 horas.
Peio Etxeberria
Peio Etxeberria, en imagen de archivo. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Peio Etxeberriak “narritadura prozesua” du ezker begian, eta Lau t’erdiko finalerako material aukeraketa ostegunean egingo dute, ez asteartean
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J. E. R. | KIROLAK EITB

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Peio Etxeberria presenta “un proceso irritativo” en su ojo izquierdo, y, a consecuencia de ello, la elección de material del Cuatro y Medio no se hará este martes, 17 de noviembre, sino el jueves, día 19, tal y como ha establecido el juez de Competición de Pelota Pro Liga este lunes por la tarde.

Según el acuerdo del juez, “el 16 de noviembre, por parte de los servicios médicos de la empresa Aspe Pelota, se ha informado que el pelotari Peio Etxeberria presenta un proceso irritativo en su ojo izquierdo que, tras ser valorado y tratado por el servicio de oftalmología, precisa de proteger el ojo y guardar reposo deportivo durante las próximas 48 horas”.

Así, la elección de material para la final tendrá lugar el jueves, 19 de noviembre, a las 11:00 horas, en Bilbao, en el Frontón Bizkaia. 

Pelota a mano Peio Etxeberria Javi Zabala Frontón Bizkaia Cuatro y Medio

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