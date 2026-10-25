Zabala se clasifica para las semifinales tras vencer a Peña (17-22)

Zabala ha derrotado a Peña II por 17-22 en el Adarraga de Logroño, en un partido de gran intensidad, emoción y ritmo que ha durado cerca de una hora. El delantero tolosarra ha dominado el marcador durante buena parte del primer tramo, pero el riojano ha sabido resistir y ha terminado imponiéndose con autoridad en la segunda mitad. Con esta victoria, Zabala accede directamente a las semifinales del Cuatro y Medio y evita disputar la eliminatoria de cuartos de final.

Además, Laso queda matemáticamente eliminado, mientras que el encuentro entre Altuna III y Peña será decisivo en la tercera jornada.