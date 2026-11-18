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Peio jugará su cuarta final consecutiva del Cuatro y Medio
Euskaraz irakurri: Lau t'erdiko ondoz ondoko laugarren finala jokatuko du Peiok
Peio Etxeberria jugará por cuarto año consecutivo la final del Cuatro y Medio. El de Zenotz se enfrentará a Zabala, como el año pasado, y tiene como objetivo hacerse con la txapela. Aquí se puede ver la previsión de las reflexiones realizadas en el programa "ETB Kantxa Solasean" que emitiremos el viernes.
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