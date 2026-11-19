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Zabala y Etxeberria eligen el material para la final del Cuatro y Medio
Euskaraz irakurri: Zabalak eta Etxeberriak aukeratu dituzte Lau t’erdiko finalerako pilotak
Javi Zabala y Peio Etxeberria han realizado hoy la elección de material para la final del Cuatro y Medio. Los pelotaris han declarado que había pelotas de todo tipo. Zabala ha declarado que ha ido a por una pelota rápida, mientras que Peio, sin curarse del ojo todavía, ha elegido dos pelotas “naturales, normales”.
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