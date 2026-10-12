Campeonato del Cuatro y Medio
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Peña II logra el último billete a cuartos tras dar una exhibición y apabullar a Artola (22-4)

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Peña-Artola-22-4-Lau-Terdikoa-final-zortzirenak
18:00 - 20:00

Jon Ander Peña celebra un tanto ante la impotencia de Iñaki Artola. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Jon Ander Peñak Iñaki Artola jipoitu du Lau T'erdiko Txapelketaren final-zortzirenetako azken kanporaketan
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Última actualización

Jon Ander Peña ha ganado 22-4 a Iñaki Artola en la última eliminatoria de octavos de final del Campeonato del Cuatro y Medio. En el frontón Beotibar de Tolosa, el de Alegia no ha podido aguantar el ritmo del tolosarra, que no le ha dado ninguna opción.

Jon Ander Peña Cuatro y Medio Pelota a mano Baiko pelota Pelota Iñaki Artola

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