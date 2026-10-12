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Peña II logra el último billete a cuartos tras dar una exhibición y apabullar a Artola (22-4)
Jon Ander Peña ha ganado 22-4 a Iñaki Artola en la última eliminatoria de octavos de final del Campeonato del Cuatro y Medio. En el frontón Beotibar de Tolosa, el de Alegia no ha podido aguantar el ritmo del tolosarra, que no le ha dado ninguna opción.
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