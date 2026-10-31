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Peio Etxeberria alcanza las semifinales tras ganar todos sus partidos (11-22)
Euskaraz irakurri: Peio Etxeberriak dena irabazita lortu du finalerdietarako txartela (11-22)
Peio Etxeberria ha derrotado por 11-22 a Aitor Elordi en la última jornada de los cuartos de final del Campeonato del Cuatro y Medio. El navarro ha firmado los últimos 13 tantos del encuentro para certificar la victoria. De esta manera, cierra la liguilla con pleno de triunfos y se enfrentará a Altuna en busca de un puesto en la final.
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