Peio Etxeberria alcanza las semifinales tras ganar todos sus partidos (11-22)

Peio Etxeberria ha derrotado por 11-22 a Aitor Elordi en la última jornada de los cuartos de final del Campeonato del Cuatro y Medio. El navarro ha firmado los últimos 13 tantos del encuentro para certificar la victoria. De esta manera, cierra la liguilla con pleno de triunfos y se enfrentará a Altuna en busca de un puesto en la final.