Surne Bilbaok aise garaitu du Aliaga Petkimspor finalerdietarako txartela lortuz (85-60)
Surne Bilbao Basketek 85-60 garaitu du Aliaga Petkimspor FIBA Europa Kopako final-laurdenetako itzuliko partidan, Miribillan. Hori dela eta, Jaume Ponsarnauren taldeak finalerdietan izango dela baieztatu du, non KC Szombathely hungariarren aurka neurtuko dituen indarrak apirilaren 1ean eta 8an jokatuko duten kanporaketan.
Etxekoak kontzentratuta atera dira hasieratik. Lehen laurdenean, Jaworskiren kanpoko saskiratzeek, Pantzarren zuzenbideek eta Hlinasonen barruko nagusitasunak alde nabarmena ireki dute, eta lehen hamar minutuen amaieran 31-16 argia izan da.
Bigarren laurdenean mantendu egin da bilbotarren nagusitasuna. Erritmoa pixka bat jaitsi duten arren, 26 puntuko abantaila lortu dute atsedenaldia baino lehen (52-26). Azken txanpa, jokalari guztien artean minutuak banatzeko eta esfortzuak dosifikatzeko erabili du Ponsarnauk, errotazioa kudeatzeko helburua betez. Gainera, turkiarrak 85-60 mendean hartuta, finalerdietan jokatuko du Bilbao Basketek.
Surne Bilbaok 8 puntuko errenta defendatuko du, hirugarren finalerdia jarraian jokatzeko
Turkiako kantxan lortutako 69-77ko emaitzak ondo bideratuta utzi zuen talde bilbotarraren sailkapena, Miribillak babestuta iaz eskuratutako garaikurraren defentsan beste pauso bat emateko faboritoa baita. Ponsarnauren ustez, giroa izango da partidako gakoetako bat.
Surne Bilbaok mendean hartu du Breogan, azken laurden bikaina eginda (100-90)
Surne Bilbaok mendean hartu du Rio Breogan Miribillan, baina azken emaitzak (100-90) iradokitzen duena baino partida orekatuagoa izan da. Jaume Ponsarnauk zuzentzen duen taldearen azken laurden bikainari esker nagusitu dira etxekoak.
Surne Bilbaok FIBA Europa Kopako finalerdietara gerturatzeko balio dion garaipena lortu du Turkian
Jaume Ponsarnauren taldeak zortzi puntuko aldea lortu du Petkimspor taldearen aurka, final-laurdenetako joaneko partidan.
Surne Bilbaok FIBA Europa Kopako finalerdietarako sailkatzea bideratzea bilatuko du Petkim Sporren kantxan, asteazken honetan
Txapelketako final-laurdenetako joaneko partida asteazkenean jokatuko da, 18:15etik aurrera, eta zuzenean emanen da kirolakeitb.eus-en eta ETB4ren bidez.
Surne Bilbaok alferrik galdu du 14 puntuko errenta Burgosen (96-88)
San Pablo Burgosek mendean hartu du Surne Bilbao Basket larunbat honetan, Endesa Ligako 21. jardunaldian. Bilboko taldeak 14 puntuko errenta izan du hirugarren laurdena bukatzean (61-75), baina ez du aprobetxatzen jakin.
Harald Freyek giharretako haustura du
Surne Bilbaoko jokalariak Recoletas Salud San Pablo Burgosen aurkako partida ezin izango du jokatu, hurrengo larunbatean.
Jaume Ponsarnau Surne Bilbaoren historian partidarik gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea izango da larunbatean
San Pablo Burgosen aurka, entrenatzaileak bere 184. partida ofiziala zuzenduko du. Hala, Fotis Katsikaris aurreratuko du, eta zerrendan soilik Txus Vidorreta izanen du aurretik; azkeneko horrek 331 partidatan zuzendu zuen euskal taldea.
Surne Bilbaok luzapenean irauli du Kanaria Handiaren aurkako partida (97-98)
Surne Bilbao Basketek Kanaria Handiari irabazi zion Endesa Ligako 19. jardunaldiari zegokion atzeratutako partidan (97-98), luzapeneko minutuetan partida iraulita.
Surne Bilbaok PAOK menderatu du, lehen postuan sailkatu da, eta Turkiako Petkim Spor izango du aurkari final-laurdenetan
Beltzezko gizonak Salonikara itzuli dira, duela hamar hilabete txapela ekarri zien Greziako hirira, eta puntu bakarreko aldearekin lortu dute garaipena (87-88) azken laurdenean, ia partida osoa markagailuan atzetik egon ondoren.