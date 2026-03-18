Lesioz jositako Baskoniak Euroligan daukan bolada txarra haustea bilatuko du Olympiakosen aurka

Gasteiztarrek, Euroligako azken sei partidak galdu dituzte, eta kontinenteko kantxa zailenetako bat bisitatuko dute, bertan greziarrek bi partida galdu dituzte soilik txapelketa guztietan, Panathinaikos eta Valentzia Basketen aurka.

Evan Fournier (Olympiakos) eta Tim Luwawu-Cabarrot (Baskonia), Euroligako partidan, Buesa Arenan

Evan Fournier (Olympiakos) eta Tim Luwawu-Cabarrot (Baskonia); Argazkia: Europa Press

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Lesioz betetako Baskoniak Euroligan daukan bolada txarra haustea bilatuko du Olympiakosen aurka, ostegunean, 20:15etatik aurrera. Gasteiztarrek, Euroligako azken sei partidak galdu dituzte, eta kontinenteko kantxa zailenetako bat bisitatuko dute, bertan greziarrek bi neurketa galdu dituzte soilik txapelketa guztietan, Panathinaikos eta Valentzia Basketen aurka.

Kosner Baskoniaren erizaindegira gehitu den azkeneko jokalaria Markus Howard izan da, pistatik bi edo hiru astez urrunduko dion giharretako arazo baten ondorioz. Rodion Kurucs, Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop eta Jese Edwardek erez ezingo dute osteguneko norgehiagoka jokatu, Jese Edwardsen kasuan txapelketan inskribatzeko eperik ez dagoelako.

Tim Luwawu-Cabarrotek talde gasteiztarrarekin bidaiatuko du, baina erraldoi greziarraren aurkako neurketarako zalantza izaten jarraitzen du, jokalari frantziarrak azkeneko bi partidak galdu ditu, eta Paolo Galbiatik ez du jakingo jokalaria prest egonen den azkeneko ordura arte.

Bere aldetik, Georgios Bartzokasen taldeak ez ditu Keenan Evens eta Moustapha Fall erabilgarri izanen. Hala ere, greziarrak sailkapenaren bigarren postuan daude, eta motibazioarekin ailegatzen dira neurketara, izan ere, Euroligako liderra den Fenerbahce garaitu zuten, partida horretan Evan Fournien izan zen jokalari onena.

Kosner Baskoniak defentsan hobetu beharko du, garaipena lortu nahi baldin badu, izan ere, Euroligan puntu gehien jasotzen dituen taldea izaten jarraitzen du, eta txapelketan saskiratze gehien egiten duen bigarren taldearen aurka jokatuko du.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X