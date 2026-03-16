Kosner Baskoniak ateak itxita jokatuko du Hapoelen eta Makabiren aurka, "testuingurua dela eta"

Horrela, talde arabarrak, oraindik etxean Israelgo taldeen aurka jokatu gabe zegoenak, Real Madrilek eta Bartzelonak hartutako erabaki bera hartu du.

(Foto de ARCHIVO) Un grupo de personas durante una protesta previa al partido del Valencia Basket contra el Maccabi Tel Aviv, a 29 de enero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Eduardo Manzana / Europa Press 29/1/2026

Valentzia Basketek Makabi Tel Aviven aurka jokatutako partidaren atarian, iragan urtarrilean, izandako protesta. Argazkia: Europa Press

AGENTZIAK | EITB

Kosner Baskoniak Hapoel IBI Tel Aviven (34. jardunaldia) eta Makabi Rapyd Tel Aviven aurkako (36. jardunaldia) Euroligako Fase Erregularreko partidak ateak itxita jokatuko ditu Buesa Arenan.

Talde gasteiztarrak bere bazkideei jakinarazi die bi neurketa horiei dagokien zenbatekoa automatikoki deskontatuko zaiela 2026-2027 denboraldiko abonua berritzean.

"Egungo testuingurua dela eta, Saski Baskoniak jakinarazten du Hapoel IBI Tel Aviven (martxoaren 27an) eta Makabi Rapyd Tel Aviven (apirilaren 7an) aurkako lehiak ateak itxita jokatuko direla Buesa Arenan", azaldu du Baskoniak ohar batean.

Horrela, Baskoniak, oraindik etxean Israelgo taldeen aurka jokatu gabe zegoenak, Real Madril eta FC Bartzelona taldeen erabaki bera hartu du.

Makabik Belgraden (Serbia) jokatuko ditu etxeko partidak, eta Hapoelek, berriz, Sofian (Bulgaria), guztia Ekialde Hurbileko egoera geopolitikoaren ondorioz, Israelek eta AEBek Iranen aurka egindako eraso militarraren eta ondoren Islamiar Errepublikak emandako erantzunaren ondorioz, hain zuzen ere.

Zure interesekoa izan daiteke

