La australiana Wilson-Haffenden y el neerlandés Ryan Gal, campeones sub-23 de contrarreloj en Montreal

La australiana Felicity Wilson-Haffenden y el neerlandés Ryan Gal han ganado este lunes la medalla de oro en la contrarreloj sub-23 de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta que se disputan en Montreal (Canadá).

Wilson-Haffenden ha completado los 20,3 kilómetros del recorrido en 27 minutos, 40 segundos y 72 centésimas, a una velocidad media cercana a los 44 kilómetros por hora, y ha aventajado en 28,47 segundos a la neerlandesa Nienke Vinke, segunda. El bronce ha sido para la belga Luca Vierstraete, que ha terminado a 45,07 segundos de la ganadora y ha superado por apenas 89 centésimas a la eslovaca Viktória Chladoňová, medalla de plata en el Mundial de 2025.

La navarra Paula Ostiz ha acabado en el puesto 12, a un minuto y 17 segundos de la ganadora. “Mis sensaciones han sido muy buenas. Solo queda seguir aprendiendo cada año y algún día saldrá”, ha dicho la ciclista pamplonica tras finalizar la prueba.