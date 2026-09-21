La australiana Wilson-Haffenden y el neerlandés Ryan Gal, campeones sub-23 de contrarreloj en Montreal
La australiana Felicity Wilson-Haffenden y el neerlandés Ryan Gal han ganado este lunes la medalla de oro en la contrarreloj sub-23 de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta que se disputan en Montreal (Canadá).
Wilson-Haffenden ha completado los 20,3 kilómetros del recorrido en 27 minutos, 40 segundos y 72 centésimas, a una velocidad media cercana a los 44 kilómetros por hora, y ha aventajado en 28,47 segundos a la neerlandesa Nienke Vinke, segunda. El bronce ha sido para la belga Luca Vierstraete, que ha terminado a 45,07 segundos de la ganadora y ha superado por apenas 89 centésimas a la eslovaca Viktória Chladoňová, medalla de plata en el Mundial de 2025.
La navarra Paula Ostiz ha acabado en el puesto 12, a un minuto y 17 segundos de la ganadora. “Mis sensaciones han sido muy buenas. Solo queda seguir aprendiendo cada año y algún día saldrá”, ha dicho la ciclista pamplonica tras finalizar la prueba.
El valenciano Héctor Álvarez ha logrado la medalla de bronce en la contrarreloj sub-23, en la que se ha impuesto el neerlandés Ryan Gal. La medalla de plata ha sido para el italiano Nicolas Milesi, a siete segundos del ganador.
Álvarez, de 19 años, ha completado el recorrido, de 31,3 kilómetros, mayoritariamente llano pero técnico por las calles de Montreal, en 11 segundos más que Gal. Por su parte, el guipuzcoano Eñaut Urkaregi ha sido decimonoveno a 1:57 del ganador.