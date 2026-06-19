Alex Aranburuk Belgikako Tourreko lidergoa hartu du hirugarren etapa irabazita
Alex Aranburu (Cofidis) txirrindulari gipuzkoarrak irabazi du ostiral honetan Belgikako Tourreko hirugarren etapa, Durbuyn hasi eta bukatu dena (173 km). Lewis Askey (NSN) britainiarra gainditu du azken esprintean, eta horrek lasterketako lider izateko balio izan dio.
Aranburuk 4:07:28ko denbora egin du helmugan profesional mailan 11. garaipena lortzeko, denboraldiko bigarrena. Sailkapen orokorrean, lider jarri da Askeyrengandik 4 segundora eta Carlos Canal (Movistar) espainiarrarengandik 6ra, azken hau etapan ere hirugarren izan ondoren.
Azken kilometroetan hainbat eraso saiakera izan ostean, Pluimersek zuloa ireki du helmugarako 5 kilometro falta zirenean, eta bakarrik joan da. Nederlandarrak eutsi egin dio azken igoerara arte, baina 600 metroren faltan harrapatu dute. Teunissen ere azken aldapan harrapatu dute.
Aertsek erasoa jo du 500 metrora eta Askeyk esprinta jaurti du, baina Aranburuk aurrea hartzea lortu du azken metroetan eta ia lerroan gainditu du britainiarra.
Zure interesekoa izan daiteke
Jhonatan Narvaezek eta Zoe Backstedtek irabazi dute hirugarren etapa Suitzan
Sailkapen orokorretan ez da aldaketarik egon, eta Tadej Pogacarrek eta Elisa Longok jarraitzen dute lider.
Romain Gregoirek eta Elisa Longok irabazi dute Locarnon hasi eta amaitu den bigarren etapa
Romain Gregoire (Groupama) txirrindulari frantziarrak Tadej Pogacarren azken erasoari eutsi dio, eta irabazi egin du eguneko ihesaldian izan ondoren. Emakumezkoetan, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) txirrindulari italiarrak eman du faboritoen artean lehen kolpea.
Pogacarrek erakustaldia eman eta sailkapen nagusia ia erabakita utzi du Suitzako Itzuliaren lehen etapan
Klaneceko txirrindulariak erasoa jo du helmugatik 70 kilometrora, eta bakar-bakarrik helmugaratu da, Sondrion. Bestalde, emakumezkoen lasterketan, Femke De Vries herbeheretarra da Suitzako Itzuliko lehen liderra.
Mikel Landa Suitzako Itzulian izango da, asteazkenean
Lasterketa asteazkenean hasiko da, hilaren 17an, eta igandean amaitu. Soudal Quick-Step taldeko txirrindulariak erorikoa izan zuen Euskal Herriko Itzulian, eta ordutik ezin izan da lehiatu. Besteak beste, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Primoz Roglic eta Richard Carapaz izango ditu aurkari.
Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko zortzigarren eta azken etapako azken kilometroa
Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak irabazi du Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourraren 78. edizioa, Beaufort eta Plateau de Solaison-Brison artean jokatutako 8. eta azken etapan nagusituta. Juan Ayuso sailkatu da bigarren, eta Tobias Halland Johannessen (Uno-X) izan da hirugarrena.
Isaac Del Torok irabazi du Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra
Isaac Del Toro mexikarrak, Luke Tuckwell australiarrak eta Juan Ayuso espainiarrak osatu dute azken podiuma. Hala, Del Torok Tadej Pogacar esloveniaren tokia hartu du.
Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko zazpigarren etapako azken kilometroa
Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak irabazi du La Bridoire eta Grand Colombier artean jokatu den Auvernia Rodano Alpes Tourreko zazpigarren etapa (133.6 km). Del Toro 3h.41.41 denbora eginda helmugaratu zen, 36,2 km/h-ko abiaduran, eta 25 segundo atera dizkio Juan Ayuso espainiarrari (Lidl Trek), eta 39 segundo Tobias Halland Johannessen norvegiarrari (Uno X).
Del Toro nagusitu da Grand Colombierren, eta Tuckwellek lider jarraitzen du
Del Toro ihes eginda helmugaratu da, eta 25 segundo atera dizkio Juan Ayuso espainiarrari eta 39 Tobias Halland Johannessen norvegiarrari.
Van Gils eta Tobian Halland Johannessen arteko esprinta, Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko seigarren etapan
Van Gils esprintean gailendu zaio Tobian Halland Johannessen (X bat) norvegiarrari, 4h.06.34ko denborarekin, batez beste 44,4 km/h-ko abiaduran.