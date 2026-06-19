Belgikako Tourra
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Alex Aranburuk Belgikako Tourreko lidergoa hartu du hirugarren etapa irabazita

Txirrindulari gipuzkoarrak Lewis Askey gainditu du azken esprintean eta lider jarri da.
Alex Aranburu
Alex Aranburu helmugan sartzen. Argazkia: Cofidis
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alex Aranburu (Cofidis) txirrindulari gipuzkoarrak irabazi du ostiral honetan Belgikako Tourreko hirugarren etapa, Durbuyn hasi eta bukatu dena (173 km). Lewis Askey (NSN) britainiarra gainditu du azken esprintean, eta horrek lasterketako lider izateko balio izan dio.

Aranburuk 4:07:28ko denbora egin du helmugan profesional mailan 11. garaipena lortzeko, denboraldiko bigarrena. Sailkapen orokorrean, lider jarri da Askeyrengandik 4 segundora eta Carlos Canal (Movistar) espainiarrarengandik 6ra, azken hau etapan ere hirugarren izan ondoren.

Azken kilometroetan hainbat eraso saiakera izan ostean, Pluimersek zuloa ireki du helmugarako 5 kilometro falta zirenean, eta bakarrik joan da. Nederlandarrak eutsi egin dio azken igoerara arte, baina 600 metroren faltan harrapatu dute. Teunissen ere azken aldapan harrapatu dute.

Aertsek erasoa jo du 500 metrora eta Askeyk esprinta jaurti du, baina Aranburuk aurrea hartzea lortu du azken metroetan eta ia lerroan gainditu du britainiarra.

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