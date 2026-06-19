Tour de Bélgica
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Álex Aranburu asalta el liderato del Tour de Bélgica tras ganar la tercera etapa

El ciclista gipuzkoano se ha impuesto en el esprint final a Lewis Askey para proclamartse ganador y colocarse líder.
Alex Aranburu
Álex Aranburu entrando en meta. Foto: Cofidis
Euskaraz irakurri: Alex Aranburuk Belgikako Tourreko lidergoa hartu du hirugarren etapa irabazita
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista gipuzkoano Álex Aranburu (Cofidis) se ha impueste este viernes en la tercera etapa del Tour de Bélgica, con salida y llegada en Durbuy (173 km). Ha superado en el esprint final al británico Lewis Askey (NSN), lo que a su vez le ha servido para colocarse como líder de la carrera.

Aranburu ha cruzado la meta con un tiempo de 4:07:28 para conseguir su 11ª victoria como profesional, la segunda de esta temporada. En la clasificación general, se coloca líder a 4 segundos de Askey y a 6 del español Carlos Canal (Movistar), quien ha sido tercero también en la etapa.

Tras varios intentos de ataques en los kilómetros finales, Pluimers ha abierto un hueco a falta de 5 kilómetros de meta y se ha marchado solo. El neerlandés ha resistido hasta la subida final, pero ha sido cazado a falta de 600 metros. Teunissen, que había acelerado en el grupo perseguidor, también ha sido cazado en el último repecho.

Aerts ha atacado a 500 metros y Askey ha lanzado el esprint, pero Aranburu ha remontado en los metros finales y ha superado al británico casi en la línea.

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