Álex Aranburu asalta el liderato del Tour de Bélgica tras ganar la tercera etapa

El ciclista gipuzkoano Álex Aranburu (Cofidis) se ha impueste este viernes en la tercera etapa del Tour de Bélgica, con salida y llegada en Durbuy (173 km). Ha superado en el esprint final al británico Lewis Askey (NSN), lo que a su vez le ha servido para colocarse como líder de la carrera.

Aranburu ha cruzado la meta con un tiempo de 4:07:28 para conseguir su 11ª victoria como profesional, la segunda de esta temporada. En la clasificación general, se coloca líder a 4 segundos de Askey y a 6 del español Carlos Canal (Movistar), quien ha sido tercero también en la etapa.

Tras varios intentos de ataques en los kilómetros finales, Pluimers ha abierto un hueco a falta de 5 kilómetros de meta y se ha marchado solo. El neerlandés ha resistido hasta la subida final, pero ha sido cazado a falta de 600 metros. Teunissen, que había acelerado en el grupo perseguidor, también ha sido cazado en el último repecho.

Aerts ha atacado a 500 metros y Askey ha lanzado el esprint, pero Aranburu ha remontado en los metros finales y ha superado al británico casi en la línea.