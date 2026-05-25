Recorrido, perfil y horario de la etapa 20 del Giro de Italia de 2026: Gemona del Friuli-Piancavallo (200 km)
La vigésima etapa del Giro de Italia de 2026, que corresponde a la penúltima jornada de competición de la 109ª edición de la prueba, se disputa el sábado 30 de mayo. Se trata de una jornada cuyo recorrido es de 200 kilómetros, que comienzan en Gemona del Friuli, a las 10:45 horas, y concluyen en Piancavallo, un puerto de primera categoría, entre las 15:44 y las 16:18 horas. La emisión en directo de EITB va a empezar a las 10:45 horas en kirolakeitb.eus y, ETB1 se va a sumar a la misma desde las 15:10 horas.
En total, los ciclistas se van a encontrar con tres ascensiones puntuables; lo que ocurre es que esas tres subidas corresponden a dos puertos, ya que uno de ellos, Piancavallo, lo deben superar los corredores en dos ocasiones. Antes, en el kilómetro 85,8, está Clauzetto, de tercera; lo más duro queda para el final, porque las dos subidas a Piancavallo se encuentran en los últimos setenta kilómetros de la etapa.
Piancavallo es una ascensión larga y dura. Cuenta con un recorrido de 14,5 kilómetros, y una pendiente media del 7,8 %, con tramos de hasta el 14 %. Mikel Landa sabe lo que es ganar en ese lugar, ya que lo hizo en el Giro de Italia de 2017, en la 19ª etapa de aquel Giro; también puso su nombre en el palmarés de este puerto Marco Pantani, que se hizo con la victoria en 1998, el mismo año en que ganó el Giro de Italia.
Quien se suba al pódium de Piancavallo con la maglia rosa tendrá prácticamente todas las papeletas para hacerlo también, al día siguiente, en Roma, tras la última etapa del Giro de Italia de 2026.
Ficha técnica:
Etapa: 20ª etapa (30 de mayo, sábado)
Recorrido: Gemona del Firuli 1976/2026 – Piancavallo
Distancia: 200 km
Horario de salida: 11:15
Horario de llegada: 16:18 (38 km/h) | 16:00 (40 km/h) | 15:44 (42 km/h)
Premio de la montaña: Clauzetto (3ª), en el kilómetro 85,8; Piancavallo (1ª), en el kilómetro 147,3 y en el kilómetro 200
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