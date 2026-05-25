La decimonovena etapa del Giro de Italia de 2026 se disputa el viernes 29 de mayo. Sobre el papel es una durísima etapa alpina en Dolomitas, con 151 kilómetros de recorrido, que comienza en Feltre y termina en Alleghe (Piani di Pezzé). Es un recorrido propicio para atacar de lejos en busca de la victoria de etapa y para los movimientos entre los gallos del pelotón.

La organización del 109º Giro de Italia ha determinado que los ciclistas tomen la salida a las 12:30 horas, y la previsión es que el ganador finalice su recorrido entre las 16:54 y las 17:32 horas.

Tras una breve aproximación, los últimos 100 kilómetros acumulan todo el desnivel, de aproximadamente 5000 metros. Se encadenarán uno tras otro, sin ningún tramo de respiro, el Passo Duran de primera categoría (12,1 km al 8,2%, con rampas de hasta el 14%), Coi de segunda categoría (5,7 km al 9,7%, con una pendiente máxima del 19%), Forcella Staulanza, también de segunda (6,3 km al 6,7%, con rampas del 10%), el Passo Giau de categoría especial (Cima Coppi, 9,9 km de ascensión al 9,3%, con pendientes de hasta el 14%), el Passo Falzarego de segunda (10,1 km al 5,6%, con rampas del 10%) y, finalmente, los 5 km al 9,6% que llevan a la meta de Piani di Pezzè (2ª).

Después de superar cinco puertos, los ciclistas tendrán que hacer frente a los últimos 5 km constantemente en torno al 10% de pendiente, con una parte central que alcanza rampas del 15%. Es una subida con calzada estrecha, sinuosa, caracterizada por hasta ocho curvas de herradura. El último kilómetro se hace muy duro, todo al 11%.