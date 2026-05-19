Ganna, doble campeón mundial de la modalidad, no ha tenido rival y se ha llevado la victoria con un tiempo de 45:53 minutos, a una media de 54,9 km/hora, el mejor registro de la historia en las grandes y en cronos superiores a los 40 km. Ha superado en 1:54 minutos a su compañero neerlandés Thymen Arensman y en 1:59 al francés Remi Cavagna (Groupama).

El portugués Afonso Eulálio ha defendido con éxito la maglia rosa de líder al entrar en meta a 4:57 minutos del vencedor, y ha podido salvar la ventaja que tenía sobre Jonas Vingegaard, quien ha cedido ante Ganna 3 minutos. Ahora el ciclista luso supera en 27 segundos al danés.

El vitoriano Markel Beloki (EF Education) ha realizado una meritorio crono, y se ha colocado en 10ª posición en la general a 4:16 del líder.