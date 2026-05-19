Ganna se adjudica con autoridad la crono larga del Giro, y Eulálio resiste ante Vingegaard
El italiano Filippo Ganna (Netcompany Ineos) ha cumplido este martes su condición de claro favorito para imponerse en la décima etapa del Giro de Italia, disputada en la modalidad de contrarreloj individual sobre un recorrido de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa, en la que ha retenido la maglia rosa el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious). Es la octava victoria de etapa en el Giro para Ganna.
Ganna, doble campeón mundial de la modalidad, no ha tenido rival y se ha llevado la victoria con un tiempo de 45:53 minutos, a una media de 54,9 km/hora, el mejor registro de la historia en las grandes y en cronos superiores a los 40 km. Ha superado en 1:54 minutos a su compañero neerlandés Thymen Arensman y en 1:59 al francés Remi Cavagna (Groupama).
El portugués Afonso Eulálio ha defendido con éxito la maglia rosa de líder al entrar en meta a 4:57 minutos del vencedor, y ha podido salvar la ventaja que tenía sobre Jonas Vingegaard, quien ha cedido ante Ganna 3 minutos. Ahora el ciclista luso supera en 27 segundos al danés.
El vitoriano Markel Beloki (EF Education) ha realizado una meritorio crono, y se ha colocado en 10ª posición en la general a 4:16 del líder.
La undécima etapa se disputa este miércoles entre Porcari y Chiavari, de 195 km.
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¿Quién es el mejor especialista en contrarreloj? Datos a tener en cuenta
Hemos hablado sobre los especialistas en contrarreloj, con Xabier Usabiaga. Para unos los ciclistas de antes son los mejores, para otros, los actuales. Los recursos y la tecnología han cambiado mucho en los últimos años, y aunque hemos analizado los datos, el debate sigue abierto. (Vídeo en Euskara)
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