Giro de Italia-10ª etapa
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Ganna se adjudica con autoridad la crono larga del Giro, y Eulálio resiste ante Vingegaard

El especialista italiano ha sido el más fuerte en la lucha contra el crono de 42 kilómetros, disputada entre las localidades de Viareggio y Massa. Por su parte, el ciclista danés, gran favorito para la victoria final, no ha conseguido arrebatar el liderato al portugués.
MASSA (Italy), 19/05/2026.- Italian cyclist Filippo Ganna of team Netcompany INEOS crosses the finish line of the 10th stage of the Giro d'Italia 2026, an individual time trial (ITT) over 42 km from Viareggio to Massa, Italy, 19 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
El italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) en línea de meta, en Massa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Filippo Gannak irabazi du Italiako Giroko erlojupekoa, 10. etapa, Viareggio eta Massa artean
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El italiano Filippo Ganna (Netcompany Ineos) ha cumplido este martes su condición de claro favorito para imponerse en la décima etapa del Giro de Italia, disputada en la modalidad de contrarreloj individual sobre un recorrido de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa, en la que ha retenido la maglia rosa el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious). Es la octava victoria de etapa en el Giro para Ganna.

Filippo Ganna (INEOS)
18:00 - 20:00
Victoria de Ganna en la contrarreloj; Eulálio sigue como líder, con Vingegaard segundo y Beloki décimo

Ganna, doble campeón mundial de la modalidad, no ha tenido rival y se ha llevado la victoria con un tiempo de 45:53 minutos, a una media de 54,9 km/hora, el mejor registro de la historia en las grandes y en cronos superiores a los 40 km. Ha superado en 1:54 minutos a su compañero neerlandés Thymen Arensman y en 1:59 al francés Remi Cavagna (Groupama).

El portugués Afonso Eulálio ha defendido con éxito la maglia rosa de líder al entrar en meta a 4:57 minutos del vencedor, y ha podido salvar la ventaja que tenía sobre Jonas Vingegaard, quien ha cedido ante Ganna 3 minutos. Ahora el ciclista luso supera en 27 segundos al danés.

El vitoriano Markel Beloki (EF Education) ha realizado una meritorio crono, y se ha colocado en 10ª posición en la general a 4:16 del líder.

Markel-Beloki-Giro-Italia-10-etapa-crono
18:00 - 20:00
Beloki, 10º en la general: “Ha sido mi primera contrarreloj larga, una experiencia nueva para mí"

La undécima etapa se disputa este miércoles entre Porcari y Chiavari, de 195 km.

Results powered by FirstCycling.com

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia Jonas Vingegaard

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