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Igor Arrieta, emocionado: “Ha sido increíble; me decían desde el coche que tirara, que pasaba a Eulálio”

Igor Arrieta (adierazpenak)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igor Arrieta, oso hunkituta: “Amestutako garaipena da; hau ahalik eta ondoen bizitzea espero dut”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista navarro del equipo UAE ha ganado la quinta etapa del Giro de Italia de 2026, en Potenza, después de un tramo final que ha tenido de todo: caídas, una confusión de Arrieta, y, para terminar, el esprint. 

Ciclismo UCI World Tour Igor Arrieta Giro de Italia

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Hace  min.

Los locos últimos kilómetros de la etapa que ha ganado Igor Arrieta: caída del navarro, caída de Eulálio, confusión de Arrieta… ¡y victoria!

Los últimos trece kilómetros de la quinta etapa del Giro de Italia de 2026 han sido de infarto: Igor Arrieta, que iba escapado con Alfonso Eulálio, se ha caído; luego, se ha caído Eulálio; a falta de muy poco, el navarro se ha equivocado de camino; y, al final, el de Uharte Arakil ha atrapado al portugués y se ha hecho brillantemente con el triunfo.
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