Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 del Giro de Italia de 2026: Burgas-Veliko Tárnovo (221 km)
La segunda etapa del Giro de Italia de 2026 se disputa el 9 de mayo, sábado. Es una jornada que comienza en Burgas, en Bulgaria, donde continúa la carrera hasta el domingo, y concluye en Veliko Tárnovo, después de completar un recorrido de 221 kilómetros. La salida está prevista para las 11:50 horas, en tanto que, según lo estimado por la organización, el ganador del día cruzará bajo la pancarta de meta entre las 16:59 y las 17:29 horas. Es una jornada con un perfil que el propio Giro de Italia califica como “sinuoso”, con un tramo final definido como “estresante”, habida cuenta de su dificultad.
En este segundo día de competición, los ciclistas participantes deberán superar tres puertos puntuables, todos de tercera categoría: se trata de Byala Pass, en el kilómetro 116,3, de Vratnik Pass, en el 134,1, y de Lyaskovets Monastery Pass, cuya cima está a solo once kilómetros de la línea de meta. Este último podría ser decisivo para la resolución de la etapa, ya que lo que llega después no es sencillo: “Los últimos tres kilómetros”, detalla el Giro de Italia, en su página web, “presentan un recorrido mixto: una primera parte llana, con una segunda en subida, dentro del casco urbano de Tsarevets, con algunos breves tramos en adoquín y pendientes importantes, de hasta el 9 %”, avisan los y las organizadoras.
El día va a finalizar en Veliko Tárnovo, que es una ciudad que se halla a unos 250 kilómetros de Sofía, la capital, donde concluye la etapa del día siguiente. El Giro de Italia continúa, de esta manera, en Bulgaria, aún por una jornada más.
Ficha técnica:
Etapa: 2ª etapa (9 de mayo, sábado)
Recorrido: Burgas – Veliko Tárnovo
Distancia: 221 km
Horario de salida: 12:05
Horario de llegada: 17:29 (41 km/h) | 17:14 (43 km/h) | 16:59 (45 km/h)
Premio de la montaña: Byala Pass (3ª), en el kilómetro 116,3; Vratnik Pass (3ª), en el kilómetro 134,1; Lyaskovets Monastery Pass (3ª), en el kilómetro 210,6
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