Listado de participantes del Giro de Italia del 2026
El Giro de Italia de 2026, que este año celebra du 109ª edición, se disputará entre el 8 y el 31 de mayo. Arrancará por decimosexta vez fuera de las fronteras italianas, concretamente en Nessebar, ciudad ubicada en a las orillas del Mar Negro en Bulgaria, y finalizará en Roma. Participarán 23 equipos y un total de 184 ciclistas entre los que figuran los vascos Igor Arrieta (UAE) y Markel Beloki (EF Education).
Estos son los participantes del Giro de Italia de 2026:
Alpecin - Premier Tech
1- GROVES, Kaden
2- BAYER, Tobias
3- BUSATTO, Francesco
4- GEENS, Jonas
5- PLANCKAERT, Edward
6- PLOWRIGHT, Jensen
7- PRICE-PEJTERSEN, Johan
8- VERGALLITO, Luca
Bahrain - Victorious
11- BUITRAGO, Santiago
12- CARUSO, Damiano
13- MIHOLJEVIĆ, Fran
14- EULÁLIO, Afonso
15- PAASSCHENS, Mathijs
16- SEGAERT, Alec
17- STANNARD, Robert
18- ZAMBANINI, Edoardo
Bardiani CSF 7 Saber
21- MAGLI, Filippo
22- MARCELLUSI, Martin
23- PALETTI, Luca
24- ROJAS, Vicente
25- TAROZZI, Manuele
26- TSVETKOV, Nikita
27- TURCONI, Filippo
28- ZANONCELLO, Enrico
Decathlon CMA CGM Team
31- GALL, Felix
32- ANDRESEN, Tobias Lund
33- GUDMESTAD, Tord
34- MÜHLBERGER, Gregor
35- NAESEN, Oliver
36- PEDERSEN, Rasmus Søjberg
37- SCOTSON, Callum
38- STAUNE-MITTET, Johannes
EF Education - EasyPost
41- CEPEDA, Jefferson Alexander
42- BATTISTELLA, Samuele
43- BELOKI, Markel
44- MIHKELS, Madis
45- RAFFERTY, Darren
46- SHAW, James
47- VALGREN, Michael
48- VAN DER LEE, Jardi Christiaan
Groupama - FDJ United
51- CAVAGNA, Rémi
52- BARTHE, Cyril
53- HUENS, Axel
54- JACOBS, Johan
55- KENCH, Josh
56- PENHOËT, Paul
57- ROCHAS, Rémy
58- ROLLAND, Brieuc
Lidl - Trek
61- CICCONE, Giulio
62- CONSONNI, Simone
63- GEE-WEST, Derek
64- GHEBREIGZABHIER, Amanuel
65- MILAN, Jonathan
66- SOBRERO, Matteo
67- TEUTENBERG, Tim Torn
68- WALSCHEID, Max
Lotto Intermarché
71- DE LIE, Arnaud
72- AERTS, Toon
73- GIDDINGS, Joshua
74- GUALDI, Simone
75- MENTEN, Milan
76- ROTA, Lorenzo
77- RUTSCH, Jonas
78- VAN EETVELT, Lennert
Movistar Team
81- MAS, Enric
82- AULAR, Orluis
83- GARCÍA CORTINA, Iván
84- LÓPEZ, Juan Pedro
85- MILESI, Lorenzo
86- OLIVEIRA, Nelson
87- ROMO, Javier
88- RUBIO, Einer
Netcompany INEOS
91- BERNAL, Egan
92- ARENSMAN, Thymen
93- GANNA, Filippo
94- HAIG, Jack
95- SHEFFIELD, Magnus
96- SVESTAD-BÅRDSENG, Embret
97- SWIFT, Connor
98- TURNER, Ben
NSN Cycling Team
101- PINARELLO, Alessandro
102- HIRT, Jan
103- MULLEN, Ryan
104- SCHULTZ, Nick
105- SMITH, Dion
106- STEWART, Jake
107- STRONG, Corbin
108- VERNON, Ethan
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
111- BAX, Sjoerd
112- CHRISTEN, Fabio
113- DE LA CRUZ, David
114- DONOVAN, Mark
115- GONZÁLEZ, David
116- HARPER, Chris
117- MOSCHETTI, Matteo
118- ZUKOWSKY, Nickolas
Red Bull - BORA - hansgrohe
121- HINDLEY, Jai
122- ALEOTTI, Giovanni
123- DENZ, Nico
124- MOSCON, Gianni
125- PELLIZZARI, Giulio
126- VAN DIJKE, Mick
127- VLASOV, Aleksandr
128- ZWIEHOFF, Ben
Soudal Quick-Step
131- MAGNIER, Paul
132- BASTIAENS, Ayco
133- GAROFOLI, Gianmarco
134- RACCAGNI NOVIERO, Andrea
135- STUYVEN, Jasper
136- VAN DEN BOSSCHE, Fabio
137- VAN GESTEL, Dries
138- ZANA, Filippo
Team Jayco AlUla
141- O'CONNOR, Ben
142- ACKERMANN, Pascal
143- BOUWMAN, Koen
144- DONALDSON, Robert
145- ENGELHARDT, Felix
146- HATHERLY, Alan
147- JUUL-JENSEN, Christopher
148- VENDRAME, Andrea
Team Picnic PostNL
151- BARGUIL, Warren
152- DE JONG, Timo
153- FLYNN, Sean
154- HAMILTON, Chris
155- LEEMREIZE, Gijs
156- NABERMAN, Tim
157- VAN DEN BROEK, Frank
158- VAN UDEN, Casper
Team Polti VisitMalta
161- BAIS, Mattia
162- CRESCIOLI, Ludovico
163- LONARDI, Giovanni
164- MAESTRI, Mirco
165- MIFSUD, Andrea
166- PESENTI, Thomas
167- SEVILLA, Diego Pablo
168- TONELLI, Alessandro
Team Visma | Lease a Bike
171- VINGEGAARD, Jonas
172- CAMPENAERTS, Victor
173- KELDERMAN, Wilco
174- KIELICH, Timo
175- KUSS, Sepp
176- LEMMEN, Bart
177- PIGANZOLI, Davide
178- REX, Tim
Tudor Pro Cycling Team
181- STORER, Michael
182- BARTA, Will
183- FROIDEVAUX, Robin
184- LIENHARD, Fabian
185- MOZZATO, Luca
186- RONDEL, Mathys
187- STORK, Florian
188- WARBASSE, Larry
UAE Team Emirates - XRG
191- YATES, Adam
192- ARRIETA, Igor
193- BJERG, Mikkel
194- CHRISTEN, Jan
195- NARVÁEZ, Jhonatan
196- SOLER, Marc
197- MORGADO, António
198- VINE, Jay
Unibet Rose Rockets
201- GROENEWEGEN, Dylan
202- DE VRIES, Hartthijs
203- KOPECKÝ, Matyáš
204- KOPECKÝ, Tomáš
205- KUBIŠ, Lukáš
206- LARSEN, Niklas
207- POELS, Wout
208- REINDERS, Elmar
Uno-X Mobility
211- BLIKRA, Erlend
212- HOELGAARD, Markus
213- HOLTER, Ådne
214- KULSET, Johannes
215- DVERSNES LAVIK, Fredrik
216- LEKNESSUND, Andreas
217- LØLAND, Sakarias Koller
218- TJØTTA, Martin
XDS Astana Team
221- BALLERINI, Davide
222- BETTIOL, Alberto
223- LIVYNS, Arjen
224- LÓPEZ, Harold Martín
225- MALUCELLI, Matteo
226- SCARONI, Christian
227- SILVA, Guillermo Thomas
228- ULISSI, Diego
La quinta etapa de la carrera, que se disputa el miércoles 13 de mayo, incluye en su trazado la ascensión a la Montagna Grande di Viggiano, de segunda categoría, que se corona a unos cincuenta kilómetros de la línea de meta; es la subida más dura que, hasta el momento, se han encontrado los ciclistas en la 109ª edición de la prueba.
El segundo día de competición presenta una etapa que la organización de la carrera, que continúa en Bulgaria, califica como “sinuosa”, con un tramo final “estresante” para los ciclistas.
Alessandro Ruta será uno de los presentadores del programa del Giro de Italia. Según nos ha contado la dureza de la carrera irá ‘in crescendo’ con una tercera semana muy dura. También nos ha hablado sobre algunas montañas históricas y de la participación de Igor Arrieta y Markel Beloki.
La presentación de la corsa rosa ha tenido lugar esta tarde en la ciudad de Burgas, donde el viernes finalizará la primera etapa. Las 21 etapas de las que consta la carrera serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.
Carapaz podría estar en el Tour de Francia, si bien ha mostrado su decepción: “El Giro es una carrera a la que siempre le he tenido mucho cariño, y que esperaba con ilusión”.
El 109º Giro de Italia se disputará entre el 8 y el 31 de mayo, y comenzará en Bulgaria, en Nessebar, y concluirá en Roma. La carrera va a ser emitida, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
Según ha anunciado su equipo, el Soudal Quick-Step, el ciclista vasco presenta una pequeña fractura en la pelvis, como consecuencia de la caída que sufrió en la pasada Itzulia. Joao Almeida (UAE) también es baja para la carrera, que empieza el 8 de mayo.
El Giro de Italia 2026 arranca su nueva edición el viernes 8 de mayo. Un año más, la carrera se podrá seguir en directo por EITB.
La carrera masculina tendrá una contrarreloj de 40,2 kilómetros y cinco etapas de alta montaña, en tanto que la femenina constará de nueve etapas, una más que en las dos anteriores ediciones.