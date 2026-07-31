Pauline Ferrand-Prévot defenderá su Tour ante la amenaza de Demi Vollering y Paula Blasi

Enfrente tendrá a Demi Vollering. La neerlandesa, dos veces ganadora de la Vuelta, una del Giro y otra del Tour, viene de completar el trío de grandes vueltas con la Corsa Rosa, además de ganar en 2026 la Lieja-Bastoña-Lieja, la Flecha Valona, el Tour de Flandes, la Omloop Nieuwsblad y la Volta a la Comunitat Valenciana.

En el Tour de 2025, fue segunda. Kasia Niewiadoma (CANYON/SRAM) será la otra ciclista en la salida que sabe lo que es ganar un Tour, algo que consiguió en 2024.

La gran sorpresa de la temporada también estará. Paula Blasi lleva un 2026 para recordar, con victorias en la Amstel Gold Race, la Vuelta a España, la Durango-Durango, el Tour de los Pirineos y la Volta a Catalunya. Aunque acude de tapada, en un equipo con Elisa Longo Borghini (doble ganadora del Giro) y Mavi García.

Son algunas de las 147 corredoras que intentarán dejar huella en el Tour. Veteranas como Marlen Reusser (Movistar) o Marianne Vos (Visma) irán a por las etapas más adecuadas para sus condiciones, así como debutantes como la francesa Célia Gery (FDJ-Suez) o la alemana Antonia Niedermaier (CANYON).

Por su parte, el Laboral Kutxa aprovechará su invitación con las vascas Naia Amondarain, Idoia Eraso y Usoa Ostolaza y la colombiana Paula Patiño.