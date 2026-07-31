Pauline Ferrand-Prévot defenderá su Tour ante la amenaza de Demi Vollering y Paula Blasi
La ciclista francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma) defenderá el maillot amarillo en la quinta edición del Tour de Francia femenino, que se disputará entre el 1 y el 9 de agosto y tendrá a Demi Vollering (FDJ-Suez) y Paula Blasi (UAE) como aspirantes al liderato. La carrera se emitirá en directo en ETB1 y en kirolakeitb.eus.
Ferrand-Prévot lleva sin competir desde el 9 de mayo, cuando finalizó la Vuelta a España en el 35 º puesto. La francesa tiene la mira puesta en la Grande Boucle.
Pauline Ferrand-Prévot
Empezar el Tour defendiendo título es algo de lo que estoy extremadamente orgullosa, pero la victoria del año pasado no dice nada sobre lo que ocurrirá.
Enfrente tendrá a Demi Vollering. La neerlandesa, dos veces ganadora de la Vuelta, una del Giro y otra del Tour, viene de completar el trío de grandes vueltas con la Corsa Rosa, además de ganar en 2026 la Lieja-Bastoña-Lieja, la Flecha Valona, el Tour de Flandes, la Omloop Nieuwsblad y la Volta a la Comunitat Valenciana.
En el Tour de 2025, fue segunda. Kasia Niewiadoma (CANYON/SRAM) será la otra ciclista en la salida que sabe lo que es ganar un Tour, algo que consiguió en 2024.
La gran sorpresa de la temporada también estará. Paula Blasi lleva un 2026 para recordar, con victorias en la Amstel Gold Race, la Vuelta a España, la Durango-Durango, el Tour de los Pirineos y la Volta a Catalunya. Aunque acude de tapada, en un equipo con Elisa Longo Borghini (doble ganadora del Giro) y Mavi García.
Son algunas de las 147 corredoras que intentarán dejar huella en el Tour. Veteranas como Marlen Reusser (Movistar) o Marianne Vos (Visma) irán a por las etapas más adecuadas para sus condiciones, así como debutantes como la francesa Célia Gery (FDJ-Suez) o la alemana Antonia Niedermaier (CANYON).
Por su parte, el Laboral Kutxa aprovechará su invitación con las vascas Naia Amondarain, Idoia Eraso y Usoa Ostolaza y la colombiana Paula Patiño.
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El 5º Tour de Francia femenino se disputará entre el 1 y el 9 de agosto, y comenzará en Lausana y concluirá en Niza. La carrera va a ser emitida, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
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