Tour de Francia

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Declaraciones de Aranburu y Azparren, recién finalizado el Tour de Francia

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Aranburu eta Azparren Tourrean
18:00 - 20:00
Aranburu eta Azparren. Argazkiak: EITB
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KIROLAK EITB

Última actualización

Hemos estado con Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren, una vez finalizada la última etapa del Tour de Francia. Aseguran que la carrera ha ido bien y nos cuentan su experiencia.

Alex Aranburu Xabier Mikel Azparren Ciclismo Tour de Francia

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