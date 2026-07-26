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El podium del Tour de Francia 2026

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PARIS (France), 26/07/2026.- (L-R) Second place in the overall standings Belgian cyclist Remco Evenepoel of Red Bull - Bora - Hansgrohe, overall winner Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG, and overall third place Mexican cyclist Isaac del Toro of UAE Team Emirates XRG pose on the podium after the 21st and final stage of the Tour de France, 88.7 km route starting and ending in Paris, France, 26 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/BERNARD PAPON / POOL
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2026ko Frantziako Tourreko podiuma. Argazkia: EFE.
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Revive cómo ha sido la ceremonia de entrega de premios en el podium del Tour de Francia de 2026.

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Pogacar hace historia en Alpe d’Huez: ataca a casi a 12 kilómetros del final, supera a todos los escapados, bate el récord de Pantani y gana la etapa

El líder del Tour de Francia ha protagonizado una actuación espectacular en el mítico puerto: ha lanzado su ataque a 11,8 kilómetros para la línea de meta, ha conseguido atrapar a los hombres que marchaban en cabeza, que eran Carapaz, Lenny Martinez y Kuss, los ha dejado atrás en el último kilómetro, y, con un tiempo de 35:26, ha batido el récord que ostentaba Marco Pantani en Alpe d’Huez.
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