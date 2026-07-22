del 1 al 9 de agosto
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Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour de Francia femenino de 2026

El 5º Tour de Francia femenino se disputará entre el 1 y el 9 de agosto, y comenzará en Lausana y concluirá en Niza. La carrera va a ser emitida, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 7

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 7. Imagen: Tour de France

Euskaraz irakurri: 2026ko emakumezkoen Frantziako Tourreko etapa guztien profilak eta ibilbideak
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Tour de Francia femenino de 2026 va a comenzar el 1 de agosto, sábado, en Lausana, y va a finalizar el domingo 9 en Niza. La carrera consta de 9 etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.

Estas son las etapas que completan el recorrido de la 5ª edición del Tour de Francia femenino:

Etapa 1, sábado 1 de agosto: Lausana-Lausana (138 kilómetros)

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 1. Imagen: Tour de France

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 1. Imagen: Tour de France

Ficha técnica

  • Etapa: 1ª etapa (1 de agosto, sábado)
  • Recorrido: Lausana-Lausana
  • Distancia: 138 km
  • Horario de salida: 14:15
  • Horario de llegada: 17:44 (45 km/h) | 17:53 (43 km/h) | 18:02 (41 km/h)
  • Premio de la montaña: Cote de Chables (3ª), en el kilómetro 49,1; Cote de Villars-le-Comte (3ª), en el kilómetro 83,5; Cote de Vulliens (3ª), en el kilómetro 97,1; Cote Saint-Fraçsois (4ª), en el kilómetro 138.

Etapa 2, domingo 2 de agosto: Aigle-Ginebra (147,9 kilómetros)

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 2. Imagen: Tour de France

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 2. Imagen: Tour de France

Ficha técnica

  • Etapa: 2ª etapa (2 de agosto, domingo)
  • Recorrido: Aigle-Ginebra
  • Distancia: 147,9 km
  • Horario de salida: 14:20
  • Horario de llegada: 17:47 (45 km/h) | 17:56 (43 km/h) | 18:06 (41 km/h)
  • Premio de la montaña: Cote de Chexbres (3ª), en el kilómetro 31,7; Cote de Savigny (4ª), en el kilómetro 43,5; Cote de Cossonay (4ª), en el kilómetro 73,3; Cote Bougy-Villars (3ª), en el kilómetro 94,7; Cote de Mont-sur-Rolle (3ª), en el kilómetro 100,5.

 

Etapa 3, lunes 3 de agosto: Ginebra-Poligny (156,5 kilómetros)

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 3. Imagen: Tour de France

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 3. Imagen: Tour de France

Ficha técnica

  • Etapa: 3ª etapa (3 de agosto, lunes)
  • Recorrido: Ginebra-Poligny
  • Distancia: 156,5 km
  • Horario de salida: 13:25
  • Horario de llegada: 17:40 (40 km/h) | 17:52 (38 km/h) | 18:06 (36 km/h)
  • Premio de la montaña: Cote de Faucille (1ª), en el kilómetro 23,9; Cote de Lajoux (3ª), en el kilómetro 36; Cote de la Savine (2ª), en el kilómetro 73,1; Cote de Chaus-Champagny (4ª), en el kilómetro 131,8. 

Etapa 4, martes 4 de agosto: Gevrey-Chambertin-Dijon (21 kilómetros)

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 4. Imagen: Tour de France

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 4. Imagen: Tour de France

Ficha técnica

  • Etapa: 4ª etapa (4 de agosto, martes)
  • Recorrido: Gevrey-Chambertin - Dijon
  • Distancia: 21 km
  • Horario de salida: 14:34, primera ciclista; 17:28, última corredora
  • Horario de llegada: 15:00, primera corredora; 17:55, última ciclista
  • Premio de la montaña: No hay.

Etapa 5, miércoles 5 de agosto: Mâcon - Belleville-en-Beaujolais (140 kilómetros)

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 5. Imagen: Tour de France

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 5. Imagen: Tour de France

Ficha técnica

  • Etapa: 5ª etapa (5 de agosto, miércoles)
  • Recorrido: Mâcon-Belleville-en-Beaujolais
  • Distancia: 140 km
  • Horario de salida: 13:45
  • Horario de llegada: 17:41 (38 km/h) | 17:53 (36 km/h) | 18:07 (34 km/h)
  • Premio de la montaña: Cote de Cenves (2ª), en el kilómetro 12,6; Col de la Croix de I’Orme (4ª), en el kilómetro 28,4; Cote de Saint-Christophe (4ª), en el kilómetro 33,7; Col de Fontmartin (3ª), en el kilómetro 61,8; Col de Gerbet (2ª), en el kilómetro 68,7; Cote de Pruzilly (4ª), en el kilómetro 75,3; Col de Durbize (3ª), en el kilómetro 109,7; Mont Brouilly (2ª), en el kilómetro 129,4.

 

Etapa 6, jueves 6 de agosto: Montbrison - Tournon-sur-Rhône (153,4 kilómetros)

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 6. Imagen: Tour de France

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 6. Imagen: Tour de France

Ficha técnica

  • Etapa: 6ª etapa (6 de agosto, jueves)
  • Recorrido: Montbrison - Tournon-sur-Rhône
  • Distancia: 153,4 km
  • Horario de salida: 13:35
  • Horario de llegada: 17:41 (39 km/h) | 17:54 (37 km/h) | 18:08 (35 km/h)
  • Premio de la montaña: Cote de Perigneux (4ª), en el kilómetro 20,2; Cote de la Prunerie (4ª), en el kilómetro 26,6; Cote d’Aurec (3ª), en el kilómetro 46,3; Cote de Praneuf (4ª), en el kilómetro 68; Col de Lalouvesc (2ª), en el kilómetro 105,6; Cote de Boucieu-le-Roi (3ª), en el kilómetro 137,5. 

 

Etapa 7, viernes 7 de agosto: La Voulte-sur-Rhône - Mont Ventoux (146,8 kilómetros)

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 7. Imagen: Tour de France

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 8. Imagen: Tour de France

Ficha técnica

  • Etapa: 7ª etapa (7 de agosto, viernes)
  • Recorrido: La Voulte-sur-Rhône - Mont Ventoux
  • Distancia: 146,8 km
  • Horario de salida: 12:50
  • Horario de llegada: 17:17 (36 km/h) | 17:33 (34 km/h) | 17:52 (32 km/h)
  • Premio de la montaña: Col de la Grande Limite (2ª), en el kilómetro 13,6; Col du Colombier (3ª), en el kilómetro 41,1; Col de Suzette (2ª), en el kilómetro 105,3; Mont Ventoux (categoría especial), en el kilómetro 146,8.

Etapa 8, sábado 8 de agosto: Sisteron-Niza (171,9  kilómetros)

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 8. Imagen: Tour de France

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 9. Imagen: Tour de France

Ficha técnica

  • Etapa: 8ª etapa (8 de agosto, sábado)
  • Recorrido: Sisteron-Niza
  • Distancia: 171,9 km
  • Horario de salida: 13:40
  • Horario de llegada: 17:43 (46 km/h) | 17:54 (44 km/h) | 18:05 (42 km/h)
  • Premio de la montaña: Col des Robines (4ª), en el kilómetro 61; Col de Toutes Aures (4ª), en el kilómetro 76,5; Cote de Colomars (4ª), en el kilómetro 154,3; Cote de la Ginestiere (4ª), en el kilómetro 164,2.

Etapa 9, domingo 9 de agosto: Niza-Niza (99,2 kilómetros)

Tour de Francia femenino 2026: Perfil de la etapa 9. Imagen: Tour de France

Ficha técnica

  • Etapa: 9ª etapa (9 de agosto, domingo)
  • Recorrido: Niza-Niza
  • Distancia: 99,2 km
  • Horario de salida: 16:05
  • Horario de llegada: 18:51 (37 km/h) | 19:00 (35 km/h) | 19:10 (33 km/h)
  • Premio de la montaña: Col d’Eze (2ª), tres veces: en el kilómetro 7,7, en el 33,6 y en el 59,6; Col d’Eze (1ª), en el kilómetro 83,8.

 

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