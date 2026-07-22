Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour de Francia femenino de 2026

El Tour de Francia femenino de 2026 va a comenzar el 1 de agosto, sábado, en Lausana, y va a finalizar el domingo 9 en Niza. La carrera consta de 9 etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.

Estas son las etapas que completan el recorrido de la 5ª edición del Tour de Francia femenino: