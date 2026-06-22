Del 4 al 26 de julio
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Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour de Francia de 2026

El 113º Tour de Francia se disputará entre el 4 y el 26 de julio, y comenzará en Barcelona y concluirá en París. La carrera va a ser emitida, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
Jasper Philipsen Frantziako Tourra
Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: 2026ko Frantziako Tourreko etapa guztien profilak eta ibilbideak
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Tour de Francia de 2026 va a comenzar el 4 de julio, sábado, en Barcelona, y va a finalizar el domingo 26 en París. La carrera consta de 21 etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.

Estas son las etapas que completan el recorrido de la 113ª edición del Tour de Francia:

 

Etapa 1, sábado 4 de julio: Barcelona-Barcelona (19,6 kilómetros, contrarreloj por equipos) 

Ficha técnica

Etapa: 1ª etapa (4 de julio, sábado)

Recorrido: Barcelona-Barcelona

Distancia: 19km, contrarreloj individual

Horario de salida: 17:05, primer ciclista; 18:55, último ciclista

Horario de llegada: 17:26, primer ciclista; 19:16, último ciclista

Premio de la montaña: No hay.

Etapa 2, domingo 5 de julio: Tarragona-Barcelona (168,5 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 2ª etapa (5 de julio, domingo)

Recorrido: Tarragona-Barcelona

Distancia: 182m

Horario de salida: 13:55

Horario de llegada: 17:26 (47 km/h) | 17:35 (45 km/h) | 17:46 (43 km/h)

Premio de la montaña: Cote de Begues (2ª), en el kilómetro 94,2; Cote de Chateau de Montjuic (3ª), tres veces: en el kilómetro 141,6, en el kilómetro 153,8 y en el kilómetro 166.

Etapa 3, lunes 6 de julio: Granollers-Les Angles (195,9 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 3ª etapa (6 de julio, lunes)

Recorrido: Granollers-Les Angles

Distancia: 195,9km

Horario de salida: 12:20

Horario de llegada: 16:54 (43 km/h) | 17:08 (41 km/h) | 17:23 (39 km/h)

Premio de la montaña: Cote de Saint Feliu de Codines (3ª), en el kilómetro 17,2; Col de Toses (1ª), en el kilómetro 127,7; Col du Calvaire (3ª), en el kilómetro 169,8.

Etapa 4, martes 7 de julio: Carcasona-Foix (181,9 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 4ª etapa (7 de julio, martes)

Recorrido: Carcassonne-Foix

Distancia: 181,9km

Horario de salida: 13:25

Horario de llegada: 17:23 (46 km/h) | 17:34 (44 km/h) | 17:47 (42 km/h)

Premio de la montaña: Col de Bedos (4ª), en el kilómetro 48,2; Col du Paradis (3ª), en el kilómetro 64,9; Col de Coudons (2ª), en el kilómetro 104,9; Col de Montsegur (2ª), en el kilómetro 146,7.

Etapa 5, miércoles 8 de julio: Lannemezan-Pau (158,3 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 5ª etapa (8 de julio, miércoles)

Recorrido: Lannemezan-Pau

Distancia: 158km

Horario de salida: 14:15

Horario de llegada: 17:37 (47 km/h) | 17:46 (45 km/h) | 17:56 (43 km/h)

Premio de la montaña: Cote de Baleix (3ª), en el kilómetro 132,7.

Etapa 6, jueves 9 de julio: Pau-Gavarnie-Gèdre (186,2 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 6ª etapa (9 de julio, jueves)

Recorrido: Pau-Gavarnie-Gedre

Distancia: 186km

Horario de salida: 12:40

Horario de llegada: 17:29 (40 km/h) | 17:46 (38 km/h) | 18:05 (36 km/h)

Premio de la montaña: Cote de Loucrup (4ª), en el kilómetro 50,9; Cote de Mauvezin (3ª), en el kilómetro 77,3; Col d’Aspin (1ª), en el kilómetro 118,1; Col du Tourmalet (categoría especial), en el kilómetro 147,8.

Etapa 7, viernes 10 de julio: Hagetmau-Burdeos (175,1 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 7ª etapa (10 de julio, viernes)

Recorrido: Hagetmau-Bordeaux

Distancia: 175km

Horario de salida: 13:25

Horario de llegada: 17:13 (46 km/h) | 17:24 (44 km/h) | 17:35 (42 km/h)

Premio de la montaña: Cote de Beguey (4ª), en el kilómetro 137,3.

Etapa 8, sábado 11 de julio: Périgueux-Bergerac (180,4 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 8ª etapa (11 de julio, sábado)

Recorrido: Périgueux - Bergerac

Distancia: 180,4 km

Horario de salida: 13:25

Horario de llegada: 17:20 (46 km/h) | 17:31 (44 km/h) | 17:43 (42 km/h)

Premio de la montaña: Côte de Domme (4ª), en el kilómetro 102,6; Côte du Buisson-de-Cadouin (4.ª), en el kilómetro 140,4

Etapa 9, domingo 12 de julio: Malemort-Ussel (185,5 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 9ª etapa (12 de julio, domingo)

Recorrido: Malemort - Ussel

Distancia: 185,5 km

Horario de salida: 13:45

Horario de llegada: 17:47 (46 km/h) | 17:58 (44 km/h) | 18:10 (42 km/h)

Premio de la montaña: Côte de Naves (3ª), en el kilómetro 77; Suc au May (2ª), en el kilómetro 105; Côte de la Croix du Prey (3ª), en el kilómetro 129,4; Mont Bessou (4ª), en el kilómetro 161

Etapa 10, martes 14 de julio: Aurillac-Le Lioran (166,6 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 10ª etapa (14 de julio, martes)

Recorrido: Aurillac – Le Lioran

Distancia: 166,6 km

Horario de salida: 13:25

Horario de llegada: 17:12 (43 km/h) | 17:24 (41 km/h) | 17:36 (39 km/h)

Premio de la montaña: Côte de Pailherols (3ª), en el kilómetro 68; Col de la Griffoul (2ª), en el kilómetro 97,3; Col de Prat de Bouc (3ª), en el kilómetro 103,8; Côte de Murat (3ª), en el kilómetro 118,8; Puy Mary – Pas de Peyrol (1ª), en el kilómetro135,7; Col de Pertus (1ª), en el kilómetro 152,1; Col de Font de Cère (3ª), en el kilómetro 163,9

Etapa 11, miércoles 15 de julio: Vichy-Nevers (161,3 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 11ª etapa (15 de julio, miércoles)

Recorrido: Vichy - Nevers

Distancia: 161,3 km

Horario de salida: 14:05

Horario de llegada: 17:31 (47 km/h) | 17:40 (45 km/h) | 17:50 (43 km/h)

Premio de la montaña: Côte de Billonnière (4ª), en el kilómetro 32,9; Côte de Billy-Chevannes (4ª), en el kilómetro 123,4

Etapa 12, jueves 16 de julio: Circuit Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saone (179,1 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 12ª etapa (16 de julio, jueves)

Recorrido: Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-Sur-Saône

Distancia: 179,1 km

Horario de salida: 13:40

Horario de llegada: 17:29 (47 km/h) | 17:39 (45 km/h) | 17:50 (43 km/h)

Premio de la montaña: Côte de Lanty (4ª), en el kilómetro 76,5; Côte de Cuzy (4ª), en el kilómetro 97,8; Côte de Montagny-lès-Buxy (4ª), en el kilómetro 159,4

Etapa 13, viernes 17 de julio: Dole-Belfort (205,8 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 13ª etapa (17 de julio, viernes)

Recorrido: Dole - Belfort

Distancia: 205,8 km

Horario de salida: 13:20

Horario de llegada: 17:46 (46 km/h) | 17:59 (44 km/h) | 18:12 (42 km/h)

Premio de la montaña: Col des Croix (3ª), en el kilómetro 157,4; Ballon d’Alsace (1ª), en el kilómetro 175,9

Etapa 14, sábado 18 de julio: Mulhouse-Le Markstein Fellering (155,3 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 14ª etapa (18 de julio, sábado)

Recorrido: Mulhouse – Le Markstein Fellering

Distancia: 155,3 km

Horario de salida: 13:30

Horario de llegada: 17:24 (40 km/h) | 17:38 (38 km/h) | 17:52 (36 km/h)

Premio de la montaña: Grand Ballon (1ª), en el kilómetro 36,6; Col du Page (2ª), en el kilómetro 71,3; Ballon d’Alsace (1ª), en el kilómetro 94,4; Col du Haag (1ª); en el kilómetro 149,4

Etapa 15, domingo 19 de julio: Champagnole-Plateau de Solaison (183,9 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 15ª etapa (domingo 19 julio)

Recorrido: Champagnole-Plateau de Solaison

Distancia: 183,9 km

Hora de salida: 13:20

Hora de llegada: 17:41 (42 km/h) | 17:55 (40 km/h) | 18:11 (38 km/h)

Premio de la montaña: Cote des Rousses (3ª), en el kilómetro 36,8; Col de la Croisette (1ª), en el 136; Cote du Mont (3ª), en el 146; Plateau de Solaison (Categoría Especial), en el 183,9

Etapa 16, martes 21 de julio: Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains (26,1 kilómetros, contrarreloj individual)

Ficha técnica

Etapa: 16ª etapa (martes 21 julio)

Recorrido: Evian Les Bains-Thonon Les Bains

Distancia: 26,1 km

Hora de salida: 13:00, primer ciclista; 17:15, último ciclista

Hora de llegada: 13:35, primer ciclista; 17:50, último ciclista

Premio de la montaña: Cote de Larringes (2ª categoría), en el kilómetro 9,7

Etapa 17, miércoles 22 de julio: Chambery-Voiron (174,7 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 17ª etapa (miércoles 22 julio)

Recorrido: Chambery-Voiron

Distancia: 174,7 km

Hora de salida: 13:35

Hora de llegada: 17:18 (47 km/h) | 17:28 (45 km/h) | 17:39 (43 km/h)

Premio de la montaña: Cote de Bassa (4ª categoría), en el kilómetro 19,2; Cote de Rossillon (4ª categoría), 35,5. Km; Col de Pres (3ª categoría), 49,6 km; Cote de Saint-Jean d 'Avey (4ª categoría), 59,5 km

Etapa 18, jueves 23 de julio: Voiron-Orcières-Merlette (185,2 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 18ª etapa (jueves 23 julio)

Recorrido: Voiron-Orcieres Merlette

Distancia: 185,2 km

Hora de salida: 12:50

Hora de llegada: 17:12 (42 km/h) | 17:25 (40 km/h) | 17:40 (38 km/h)

Premio de la montaña: Cote de d 'Engins (1ª), en el kilómetro 36,7; Cote de Monteynard (2ª), en el kilómetro 92,2; Cote des Terrasses (3ª), en el kilómetro 112,8; Cote de Saint-leger-les-Melezes (3ª), en el 166,2. Kilómetro; Orcieres-Merlette (1ª categoría), km 185.2

Etapa 19, viernes 24 de julio: Gap-Alpe d’Huez (127,9 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 19ª etapa (viernes 24 julio)

Recorrido: Gap-Alpe d 'Huez

Distancia: 127,9 km

Hora de salida: 14:15

Hora de llegada: 17:24 (41 km/h) | 17:34 (39 km/h) | 17:44 (37 km/h)

Premio de la montaña: Col Bayard (2ª), en el kilómetro 4,8; Col du Noyer (1ª), en el kilómetro 25,2; Col d'Ornon (2ª), en el 99,2; Alpe d'Huez (Categoría Especial), en el kilómetro 127,9.

Etapa 20, sábado 25 de julio: Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez (170,9 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 20ª etapa (sábado 25 julio)

Recorrido: Le Bourg d 'Oisans-Alpe d' Huez

Distancia: 170,9 km

Hora de salida: 11:30

Hora de llegada: 16:11 (36 km/h) | 16:29 (34 km/h) | 16:50 (32 km/h)

Premio de montaña: Col de la Croix de Fer (Categoría Especial), en el kilómetro 33,7; Col du Telegraphe (1ª categoría), en el 87,6; Col du Galibier (Categoría Especial), en el 110,5; Col de Sarenne (Categoría Especial), en el 156,5.

Etapa 21, domingo 26 de julio: Thoiry-Campos Elíseos (París) (133 kilómetros)

Ficha técnica

Etapa: 21ª etapa (domingo 26 julio)

Recorrido: Thoiry-París Campos Elíseos

Distancia: 133 km

Hora de salida: 16:25

Hora de llegada: 19:30 (43 km/h) | 19:40 (41 km/h) | 19:50 (39 km/h)

Premio de la montaña: Cote du Pave des Gardes (4ª), en el kilómetro 43,1; Cote de la Butte Montmartre (4ª), en el kilómetro 90,8; Cote de la Butte Montmartre (4ª), en el kilómetro 106,7; Cote de la Butte Montmartre (4ª), en el kilómetro 122,7.

Ciclismo UCI World Tour Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Pello Bilbao Tour de Francia Alex Aranburu

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