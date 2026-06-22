Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour de Francia de 2026
El Tour de Francia de 2026 va a comenzar el 4 de julio, sábado, en Barcelona, y va a finalizar el domingo 26 en París. La carrera consta de 21 etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.
Estas son las etapas que completan el recorrido de la 113ª edición del Tour de Francia:
Etapa 1, sábado 4 de julio: Barcelona-Barcelona (19,6 kilómetros, contrarreloj por equipos)
Ficha técnica
Etapa: 1ª etapa (4 de julio, sábado)
Recorrido: Barcelona-Barcelona
Distancia: 19km, contrarreloj individual
Horario de salida: 17:05, primer ciclista; 18:55, último ciclista
Horario de llegada: 17:26, primer ciclista; 19:16, último ciclista
Premio de la montaña: No hay.
Etapa 2, domingo 5 de julio: Tarragona-Barcelona (168,5 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 2ª etapa (5 de julio, domingo)
Recorrido: Tarragona-Barcelona
Distancia: 182m
Horario de salida: 13:55
Horario de llegada: 17:26 (47 km/h) | 17:35 (45 km/h) | 17:46 (43 km/h)
Premio de la montaña: Cote de Begues (2ª), en el kilómetro 94,2; Cote de Chateau de Montjuic (3ª), tres veces: en el kilómetro 141,6, en el kilómetro 153,8 y en el kilómetro 166.
Etapa 3, lunes 6 de julio: Granollers-Les Angles (195,9 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 3ª etapa (6 de julio, lunes)
Recorrido: Granollers-Les Angles
Distancia: 195,9km
Horario de salida: 12:20
Horario de llegada: 16:54 (43 km/h) | 17:08 (41 km/h) | 17:23 (39 km/h)
Premio de la montaña: Cote de Saint Feliu de Codines (3ª), en el kilómetro 17,2; Col de Toses (1ª), en el kilómetro 127,7; Col du Calvaire (3ª), en el kilómetro 169,8.
Etapa 4, martes 7 de julio: Carcasona-Foix (181,9 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 4ª etapa (7 de julio, martes)
Recorrido: Carcassonne-Foix
Distancia: 181,9km
Horario de salida: 13:25
Horario de llegada: 17:23 (46 km/h) | 17:34 (44 km/h) | 17:47 (42 km/h)
Premio de la montaña: Col de Bedos (4ª), en el kilómetro 48,2; Col du Paradis (3ª), en el kilómetro 64,9; Col de Coudons (2ª), en el kilómetro 104,9; Col de Montsegur (2ª), en el kilómetro 146,7.
Etapa 5, miércoles 8 de julio: Lannemezan-Pau (158,3 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 5ª etapa (8 de julio, miércoles)
Recorrido: Lannemezan-Pau
Distancia: 158km
Horario de salida: 14:15
Horario de llegada: 17:37 (47 km/h) | 17:46 (45 km/h) | 17:56 (43 km/h)
Premio de la montaña: Cote de Baleix (3ª), en el kilómetro 132,7.
Etapa 6, jueves 9 de julio: Pau-Gavarnie-Gèdre (186,2 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 6ª etapa (9 de julio, jueves)
Recorrido: Pau-Gavarnie-Gedre
Distancia: 186km
Horario de salida: 12:40
Horario de llegada: 17:29 (40 km/h) | 17:46 (38 km/h) | 18:05 (36 km/h)
Premio de la montaña: Cote de Loucrup (4ª), en el kilómetro 50,9; Cote de Mauvezin (3ª), en el kilómetro 77,3; Col d’Aspin (1ª), en el kilómetro 118,1; Col du Tourmalet (categoría especial), en el kilómetro 147,8.
Etapa 7, viernes 10 de julio: Hagetmau-Burdeos (175,1 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 7ª etapa (10 de julio, viernes)
Recorrido: Hagetmau-Bordeaux
Distancia: 175km
Horario de salida: 13:25
Horario de llegada: 17:13 (46 km/h) | 17:24 (44 km/h) | 17:35 (42 km/h)
Premio de la montaña: Cote de Beguey (4ª), en el kilómetro 137,3.
Etapa 8, sábado 11 de julio: Périgueux-Bergerac (180,4 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 8ª etapa (11 de julio, sábado)
Recorrido: Périgueux - Bergerac
Distancia: 180,4 km
Horario de salida: 13:25
Horario de llegada: 17:20 (46 km/h) | 17:31 (44 km/h) | 17:43 (42 km/h)
Premio de la montaña: Côte de Domme (4ª), en el kilómetro 102,6; Côte du Buisson-de-Cadouin (4.ª), en el kilómetro 140,4
Etapa 9, domingo 12 de julio: Malemort-Ussel (185,5 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 9ª etapa (12 de julio, domingo)
Recorrido: Malemort - Ussel
Distancia: 185,5 km
Horario de salida: 13:45
Horario de llegada: 17:47 (46 km/h) | 17:58 (44 km/h) | 18:10 (42 km/h)
Premio de la montaña: Côte de Naves (3ª), en el kilómetro 77; Suc au May (2ª), en el kilómetro 105; Côte de la Croix du Prey (3ª), en el kilómetro 129,4; Mont Bessou (4ª), en el kilómetro 161
Etapa 10, martes 14 de julio: Aurillac-Le Lioran (166,6 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 10ª etapa (14 de julio, martes)
Recorrido: Aurillac – Le Lioran
Distancia: 166,6 km
Horario de salida: 13:25
Horario de llegada: 17:12 (43 km/h) | 17:24 (41 km/h) | 17:36 (39 km/h)
Premio de la montaña: Côte de Pailherols (3ª), en el kilómetro 68; Col de la Griffoul (2ª), en el kilómetro 97,3; Col de Prat de Bouc (3ª), en el kilómetro 103,8; Côte de Murat (3ª), en el kilómetro 118,8; Puy Mary – Pas de Peyrol (1ª), en el kilómetro135,7; Col de Pertus (1ª), en el kilómetro 152,1; Col de Font de Cère (3ª), en el kilómetro 163,9
Etapa 11, miércoles 15 de julio: Vichy-Nevers (161,3 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 11ª etapa (15 de julio, miércoles)
Recorrido: Vichy - Nevers
Distancia: 161,3 km
Horario de salida: 14:05
Horario de llegada: 17:31 (47 km/h) | 17:40 (45 km/h) | 17:50 (43 km/h)
Premio de la montaña: Côte de Billonnière (4ª), en el kilómetro 32,9; Côte de Billy-Chevannes (4ª), en el kilómetro 123,4
Etapa 12, jueves 16 de julio: Circuit Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saone (179,1 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 12ª etapa (16 de julio, jueves)
Recorrido: Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-Sur-Saône
Distancia: 179,1 km
Horario de salida: 13:40
Horario de llegada: 17:29 (47 km/h) | 17:39 (45 km/h) | 17:50 (43 km/h)
Premio de la montaña: Côte de Lanty (4ª), en el kilómetro 76,5; Côte de Cuzy (4ª), en el kilómetro 97,8; Côte de Montagny-lès-Buxy (4ª), en el kilómetro 159,4
Etapa 13, viernes 17 de julio: Dole-Belfort (205,8 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 13ª etapa (17 de julio, viernes)
Recorrido: Dole - Belfort
Distancia: 205,8 km
Horario de salida: 13:20
Horario de llegada: 17:46 (46 km/h) | 17:59 (44 km/h) | 18:12 (42 km/h)
Premio de la montaña: Col des Croix (3ª), en el kilómetro 157,4; Ballon d’Alsace (1ª), en el kilómetro 175,9
Etapa 14, sábado 18 de julio: Mulhouse-Le Markstein Fellering (155,3 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 14ª etapa (18 de julio, sábado)
Recorrido: Mulhouse – Le Markstein Fellering
Distancia: 155,3 km
Horario de salida: 13:30
Horario de llegada: 17:24 (40 km/h) | 17:38 (38 km/h) | 17:52 (36 km/h)
Premio de la montaña: Grand Ballon (1ª), en el kilómetro 36,6; Col du Page (2ª), en el kilómetro 71,3; Ballon d’Alsace (1ª), en el kilómetro 94,4; Col du Haag (1ª); en el kilómetro 149,4
Etapa 15, domingo 19 de julio: Champagnole-Plateau de Solaison (183,9 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 15ª etapa (domingo 19 julio)
Recorrido: Champagnole-Plateau de Solaison
Distancia: 183,9 km
Hora de salida: 13:20
Hora de llegada: 17:41 (42 km/h) | 17:55 (40 km/h) | 18:11 (38 km/h)
Premio de la montaña: Cote des Rousses (3ª), en el kilómetro 36,8; Col de la Croisette (1ª), en el 136; Cote du Mont (3ª), en el 146; Plateau de Solaison (Categoría Especial), en el 183,9
Etapa 16, martes 21 de julio: Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains (26,1 kilómetros, contrarreloj individual)
Ficha técnica
Etapa: 16ª etapa (martes 21 julio)
Recorrido: Evian Les Bains-Thonon Les Bains
Distancia: 26,1 km
Hora de salida: 13:00, primer ciclista; 17:15, último ciclista
Hora de llegada: 13:35, primer ciclista; 17:50, último ciclista
Premio de la montaña: Cote de Larringes (2ª categoría), en el kilómetro 9,7
Etapa 17, miércoles 22 de julio: Chambery-Voiron (174,7 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 17ª etapa (miércoles 22 julio)
Recorrido: Chambery-Voiron
Distancia: 174,7 km
Hora de salida: 13:35
Hora de llegada: 17:18 (47 km/h) | 17:28 (45 km/h) | 17:39 (43 km/h)
Premio de la montaña: Cote de Bassa (4ª categoría), en el kilómetro 19,2; Cote de Rossillon (4ª categoría), 35,5. Km; Col de Pres (3ª categoría), 49,6 km; Cote de Saint-Jean d 'Avey (4ª categoría), 59,5 km
Etapa 18, jueves 23 de julio: Voiron-Orcières-Merlette (185,2 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 18ª etapa (jueves 23 julio)
Recorrido: Voiron-Orcieres Merlette
Distancia: 185,2 km
Hora de salida: 12:50
Hora de llegada: 17:12 (42 km/h) | 17:25 (40 km/h) | 17:40 (38 km/h)
Premio de la montaña: Cote de d 'Engins (1ª), en el kilómetro 36,7; Cote de Monteynard (2ª), en el kilómetro 92,2; Cote des Terrasses (3ª), en el kilómetro 112,8; Cote de Saint-leger-les-Melezes (3ª), en el 166,2. Kilómetro; Orcieres-Merlette (1ª categoría), km 185.2
Etapa 19, viernes 24 de julio: Gap-Alpe d’Huez (127,9 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 19ª etapa (viernes 24 julio)
Recorrido: Gap-Alpe d 'Huez
Distancia: 127,9 km
Hora de salida: 14:15
Hora de llegada: 17:24 (41 km/h) | 17:34 (39 km/h) | 17:44 (37 km/h)
Premio de la montaña: Col Bayard (2ª), en el kilómetro 4,8; Col du Noyer (1ª), en el kilómetro 25,2; Col d'Ornon (2ª), en el 99,2; Alpe d'Huez (Categoría Especial), en el kilómetro 127,9.
Etapa 20, sábado 25 de julio: Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez (170,9 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 20ª etapa (sábado 25 julio)
Recorrido: Le Bourg d 'Oisans-Alpe d' Huez
Distancia: 170,9 km
Hora de salida: 11:30
Hora de llegada: 16:11 (36 km/h) | 16:29 (34 km/h) | 16:50 (32 km/h)
Premio de montaña: Col de la Croix de Fer (Categoría Especial), en el kilómetro 33,7; Col du Telegraphe (1ª categoría), en el 87,6; Col du Galibier (Categoría Especial), en el 110,5; Col de Sarenne (Categoría Especial), en el 156,5.
Etapa 21, domingo 26 de julio: Thoiry-Campos Elíseos (París) (133 kilómetros)
Ficha técnica
Etapa: 21ª etapa (domingo 26 julio)
Recorrido: Thoiry-París Campos Elíseos
Distancia: 133 km
Hora de salida: 16:25
Hora de llegada: 19:30 (43 km/h) | 19:40 (41 km/h) | 19:50 (39 km/h)
Premio de la montaña: Cote du Pave des Gardes (4ª), en el kilómetro 43,1; Cote de la Butte Montmartre (4ª), en el kilómetro 90,8; Cote de la Butte Montmartre (4ª), en el kilómetro 106,7; Cote de la Butte Montmartre (4ª), en el kilómetro 122,7.
Te puede interesar
Wout van Aert no correrá el Tour de Francia, por una lesión en el codo
En la semana pasada, el ciclista del Visma Lease a Bike, tras ganar una etapa en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, tuvo que abandonar la carrera, por problemas en el codo; es la misma lesión que le va a impedir participar en el Tour de Francia, que comienza el 4 de julio en Barcelona.
El Caja Rural-Seguros RGA irá al Tour de Francia con un maillot como el que lució en el Tour de 1987 y 1988
El equipo navarro ha presentado este martes el maillot que llevarán sus corredores en la próxima edición del Tour de Francia; es un maillot como el que se enfundó, entre otros, Marino Lejarreta en 1987 y en 1988. El de Berriz ha estado en la presentación.
El Tour de 2028 partirá de Reims y sus primeras etapas tendrán lugar en el este de Francia
Será la segunda salida de la ronda gala en tierras francesas desde 2021. Como sucede en los años olímpicos, la carrera comenzará una semana antes de lo habitual en 2028, el 24 de junio, y acabará el 16 de julio en París.
El Tour de Francia confirma que el Laboral Kutxa-Euskadi estará en la edición de 2026
La carrera, que se disputará entre el 1 y el 9 de agosto, va a contar con la participación de 21 equipos, catorce de categoría WorldTeam, y siete de categoría ProTeam, entre los que se halla el conjunto vasco.
El Grand Départ del Tour de Francia masculino y femenino 2027 será en Gran Bretaña
El Tour de Francia 2027 arrancará en Gran Bretaña tanto en su edición masculina como femenina. El recorrido llevará al pelotón por Escocia, Inglaterra y Gales en el caso de los hombres, y por Inglaterra en la prueba femenina.
El Tour del 2026 comenzará en Barcelona en una edición marcada por la montaña y el regreso del Alpe d’Huez
El Tour de Francia 2026 ya tiene mapa. La ronda gala partirá por primera vez desde Barcelona, con una contrarreloj por equipos en Montjuïc, y promete un recorrido de altura: cinco finales en alto, doble cita en el Alpe d’Huez y un total de 3.333 kilómetros.
Ferrand-Prévot logra una victoria de leyenda en el Tour de Francia
La corredora francesa del Visma también se ha llevado la última etapa del Tour. La neerlandesa Demi Vollering y la polaca Katarzyna Niewiadoma completaron el pódium final.
La francesa Pauline Ferrand-Prévot sentencia el Tour con una se exhibición en la Madeleine
A falta de una etapa para el final, Ferrand-Prévot tiene 2:37 de ventaja sobre Sara Gigante, mientras que la neerlandesa Demi Vollering (FDJ Suez), es tercera a 3:18.
Maeva Squiban logra un espectacular doblete en el Tour de Francia
La ciclista francesa volvió a dar una exhibición para cruzar la línea de meta en solitario y lograr así su segunda victoria consecutiva en este Tour de Francia.