Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour de Francia de 2026

El Tour de Francia de 2026 va a comenzar el 4 de julio, sábado, en Barcelona, y va a finalizar el domingo 26 en París. La carrera consta de 21 etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.

Estas son las etapas que completan el recorrido de la 113ª edición del Tour de Francia :