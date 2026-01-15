Britainia Handian hasiko dira 2027ko gizonezkoen eta emakumezkoen Frantziako Tourrak
2027ko Frantziako Tourra Britainia Handian hasiko da, gizonezkoetan zein emakumezkoetan. Tropelak Eskozia, Ingalaterra eta Gales zeharkatuko ditu gizonezkoen kasuan, eta Ingalaterra emakumezkoen proban.
Gizonezkoen Frantziako Tourra
Gizonezkoen Frantziako Tourrak 2027an ospatuko du 114. edizioko ‘Grand Départ’-a, Britainia Handian, uztailaren 2tik 4ra bitartean eta hiru etapa izango ditu. Irteera historikoa izango da, hasiera berean hiru nazio zeharkatuko dituen lehena: Eskozia, Ingalaterra eta Gales. Tropela Edinburgotik abiatuko da eta Cardiffen amaituko du lehenengo zatia, iparraldetik hegoaldera.
Lehenengo etapak Edinburgo eta Carlisle lotuko ditu. Bigarren jardunaldia Ingalaterran jokatuko da oso-osorik, Keswick eta Liverpool artean, ibilbide zorrotzagoarekin. Hirugarren egunean, Welshpool eta Cardiff artean, Galesko lurretan.
Christian Prudhomme Frantziako Tourreko zuzendariak hautaketaren garrantzia azpimarratu du: "Erresuma Batuak pasioz eta harrotasunez hartu du beti Tourra. Ibilbide horiek lurraldearen edertasuna eta aniztasuna islatzen dute, eta britainiarrekin dugun harremanaren indarra erakusten dute ".
Irudia: Tour de France
Emakumezkoen Frantziako Tourra
Hilabete beranduago, Tour de France Femmes avec Zwiften txanda izango da, Europa kontinentaletik kanpo biziko duen bere lehen ‘Grand Départ’-a izango du 2027koa. Emakumezkoen lasterketa Ingalaterran hasiko da, uztailaren 30etik abuztuaren 1era, Leeds, Manchester, Sheffield eta Londres zeharkatuz.
Lehen etapa Leedsetik abiatuko da, britainiar txirrindularitzaren historian funtsezkoa eta Beryl Burtonen sorlekua. Bigarren jardunaldiak Manchesterreko tropela Sheffieldera eramango du, Snake Passetik pasatuz.
Emakumezkoen Grand Depart-a hirugarren etapa batekin itxiko da Londresen. Marion Rousse France Femmes avec Zwift-eko Tourreko zuzendariak irteera honen esanahia azpimarratu du: "Leeds-en hastea aukera sendoa da, emakumezkoen txirrindularitzaren historiarekin eta Tourra ezagutzen eta maite duen publikoaren gogoarekin lotua".
Erresuma Batuko Gobernutik, Stephanie Peacock Kirol ministroak nabarmendu duenez, lasterketa horiek "komunitateak batzen dituzte, tokiko ekonomia bultzatzen dute eta pertsona gehiago inspiratzen dituzte kirolaren onurak ezagutzera".
Irudia: Tour de France
Bartzelonan hasiko da 2026ko Frantziako Tourra, mendia eta Alpe d’Huezen itzulera protagonista dituela
2026ko Frantziako Tourrak badu mapa. Frantziako Tourra Bartzelonatik abiatuko da lehen aldiz, taldekako erlojupeko batekin, Montjuïcen, eta altuerako ibilbidea egingo du: bost amaiera maldan gora, hitzordu bikoitza Alpe d'Huezen, eta 3.333 kilometro guztira.
Frantziako Tourra Mont Ventoux mendatera helduko da
2026ko edizioa Lausanatik abiatuko da abuztuaren 1ean, eta hilaren 9an amaituko da, Nizan. Zazpigarren jardunaldian, Mont Ventoux mendatera igo beharko dute txirrindulariek; horrez gain, laugarren etapa 21. kilometroko erlojupekoa izango da.
Ferrand-Prevotek historia egin du Frantziako Tourra irabazita
Azkeneko etapa ere Vismako txirrindulari frantziarrak bereganatu du. Podiumean Demi Vollering herbeheretarra eta Katarzyna Niewiadoma poloniarra izan ditu ondoan.
Pauline Ferrand-Prevot frantziarrak Tourra erabakita utzi du, Madeleine mendatean erakustaldia emanda
Amaierarako etapa baten faltan, Ferrand-Prevotek 2:37ko aldea du Sara Gigante bigarren sailkatuarekin, eta 3:18koa Demi Volleringekin.
Maeva Squibanek bigarrenez jarraian irabazi du Frantziako Tourrean
Txirrindulari frantziarrak erakustaldia eman du eta bigarren egunez jarraian bakarka helmugaratu da.
Maeva Squiban gailendu da Amberten, bakarka, eta Kim Le Courtek maillot horiari eutsi dio, Frantziako Tourrean
Lasterketako 32. ekitaldiko aurreneko mendiko etapan, UAE taldeko txirrindulari frantziarrak eskuratu du garaipena; AG Insurance taldeko ziklista maurizioarrra, ordea, hirugarren tokian helmugaratu da, seigarren jardunaldian, eta sailkapen nagusian duen aldea, orain, zortzi segundo handiagoa da.
Lorena Wiebesek irabazi du Poitiersen, esprintean, eta Marianne Vosek Frantziako Tourreko lider jarraitzen du
Lasterketako 32. ekitaldiko laugarren etapan, ez da aldaketa nabarmenik izan sailkapen nagusian. Wiebesek, beste behin, erakutsi du munduko esprinterrik onenetakoa dela; astelehenean bezala, garaipena eskuratu du.
Lorena Wiebesek irabazi du Angerseko esprinta, eta Marianne Vosek maillot horia berreskuratu du, Tourrean
SD Worx-Protime taldeko txirrindulari herbeheretarra, Europako egungo txapelduna bera, aurrenekoz gailendu da 32. Frantziako Tourrean; sailkapen nagusian, Visma-Lease a Bikeko herbeheretarra larunbateko etapan eskuratutako lehen postura bueltatu da.
Mavi Garcia nagusitu da Quimperren, eta Le Court horiz jantzi da
41 urteko Liv AlUla Jayco taldeko txirrindulariak 10 kilometro falta zirela ekin dio eraso erabakigarriari, eta 20 segundo inguruko tartea du taldearekiko.