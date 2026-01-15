FRANTZIAKO TOURRA 2027
Britainia Handian hasiko dira 2027ko gizonezkoen eta emakumezkoen Frantziako Tourrak

2027ko Frantziako Tourra Britainia Handian hasiko da, gizonezkoetan zein emakumezkoetan. Tropelak Eskozia, Ingalaterra eta Gales zeharkatuko ditu gizonezkoen kasuan, eta Ingalaterra emakumezkoen proban.

2025eko Frantziako Tourra. Irudia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Gizonezkoen Frantziako Tourra

Gizonezkoen Frantziako Tourrak 2027an ospatuko du 114. edizioko ‘Grand Départ’-a, Britainia Handian, uztailaren 2tik 4ra bitartean eta hiru etapa izango ditu. Irteera historikoa izango da, hasiera berean hiru nazio zeharkatuko dituen lehena: Eskozia, Ingalaterra eta Gales. Tropela Edinburgotik abiatuko da eta Cardiffen amaituko du lehenengo zatia, iparraldetik hegoaldera.

Lehenengo etapak Edinburgo eta Carlisle lotuko ditu. Bigarren jardunaldia Ingalaterran jokatuko da oso-osorik, Keswick eta Liverpool artean, ibilbide zorrotzagoarekin. Hirugarren egunean, Welshpool eta Cardiff artean, Galesko lurretan.

Christian Prudhomme Frantziako Tourreko zuzendariak hautaketaren garrantzia azpimarratu du: "Erresuma Batuak pasioz eta harrotasunez hartu du beti Tourra. Ibilbide horiek lurraldearen edertasuna eta aniztasuna islatzen dute, eta britainiarrekin dugun harremanaren indarra erakusten dute ". 

Irudia: Tour de France

Emakumezkoen Frantziako Tourra

Hilabete beranduago, Tour de France Femmes avec Zwiften txanda izango da, Europa kontinentaletik kanpo biziko duen bere lehen ‘Grand Départ’-a izango du 2027koa. Emakumezkoen lasterketa Ingalaterran hasiko da, uztailaren 30etik abuztuaren 1era, Leeds, Manchester, Sheffield eta Londres zeharkatuz.

Lehen etapa Leedsetik abiatuko da, britainiar txirrindularitzaren historian funtsezkoa eta Beryl Burtonen sorlekua. Bigarren jardunaldiak Manchesterreko tropela Sheffieldera eramango du, Snake Passetik pasatuz.

Emakumezkoen Grand Depart-a hirugarren etapa batekin itxiko da Londresen. Marion Rousse France Femmes avec Zwift-eko Tourreko zuzendariak irteera honen esanahia azpimarratu du: "Leeds-en hastea aukera sendoa da, emakumezkoen txirrindularitzaren historiarekin eta Tourra ezagutzen eta maite duen publikoaren gogoarekin lotua".

Erresuma Batuko Gobernutik, Stephanie Peacock Kirol ministroak nabarmendu duenez, lasterketa horiek "komunitateak batzen dituzte, tokiko ekonomia bultzatzen dute eta pertsona gehiago inspiratzen dituzte kirolaren onurak ezagutzera".

Irudia: Tour de France

UCI World Tour Emakume kirolariak Frantziako Tourra Txirrindularitza

