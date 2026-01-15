El Grand Départ del Tour de Francia masculino y femenino 2027 será en Gran Bretaña
Tour de Francia masculino
El Tour de Francia masculino celebrará en 2027 el Grand Départ de su 114ª edición en Gran Bretaña, con tres etapas entre el 2 y el 4 de julio. Será una salida histórica, la primera que recorrerá tres naciones en un mismo inicio: Escocia, Inglaterra y Gales. El pelotón partirá desde Edimburgo y finalizará este primer bloque en Cardiff, atravesando el país de norte a sur.
La primera etapa unirá Edimburgo y Carlisle. La segunda jornada se disputará íntegramente en Inglaterra, entre Keswick y Liverpool, con un recorrido más exigente. El tercer día, entre Welshpool y Cardiff, en terreno galés.
Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, ha destacado la importancia de esta elección: “El Reino Unido siempre ha recibido al Tour con pasión y orgullo. Estos recorridos reflejan la belleza y la diversidad de su territorio y demuestran la fuerza de nuestra relación con el público británico”.
Imagen: Tour de France
Tour de Francia femenino
Un mes más tarde, será el turno del Tour de France Femmes avec Zwift, que en 2027 vivirá su primer Grand Départ fuera de Europa continental. La carrera femenina comenzará con tres etapas en Inglaterra, del 30 de julio al 1 de agosto, recorriendo Leeds, Manchester, Sheffield y Londres.
La primera etapa partirá desde Leeds, ciudad clave en la historia del ciclismo británico y cuna de Beryl Burton. La segunda jornada llevará al pelotón de Manchester a Sheffield, con el paso por el exigente Snake Pass.
El Grand Départ femenino se cerrará con una tercera etapa en Londres. Marion Rousse, directora del Tour de France Femmes avec Zwift, ha subrayado el significado de esta salida: “Empezar en Leeds es una elección fuerte, ligada a la historia del ciclismo femenino y al entusiasmo de un público que conoce y ama el Tour”.
Desde el Gobierno británico, la ministra de Deporte, Stephanie Peacock, ha destacado que estas carreras “unen a las comunidades, impulsan la economía local e inspiran a más personas a descubrir los beneficios del deporte”.
Imagen: Tour de France
