El Grand Départ del Tour de Francia masculino y femenino 2027 será en Gran Bretaña

Tour de Francia masculino

El Tour de Francia masculino celebrará en 2027 el Grand Départ de su 114ª edición en Gran Bretaña, con tres etapas entre el 2 y el 4 de julio. Será una salida histórica, la primera que recorrerá tres naciones en un mismo inicio: Escocia, Inglaterra y Gales. El pelotón partirá desde Edimburgo y finalizará este primer bloque en Cardiff, atravesando el país de norte a sur.

La primera etapa unirá Edimburgo y Carlisle. La segunda jornada se disputará íntegramente en Inglaterra, entre Keswick y Liverpool, con un recorrido más exigente. El tercer día, entre Welshpool y Cardiff, en terreno galés.

Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, ha destacado la importancia de esta elección: “El Reino Unido siempre ha recibido al Tour con pasión y orgullo. Estos recorridos reflejan la belleza y la diversidad de su territorio y demuestran la fuerza de nuestra relación con el público británico”.