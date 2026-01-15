TOUR DE FRANCIA 2027
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Grand Départ del Tour de Francia masculino y femenino 2027 será en Gran Bretaña

El Tour de Francia 2027 arrancará en Gran Bretaña tanto en su edición masculina como femenina. El recorrido llevará al pelotón por Escocia, Inglaterra y Gales en el caso de los hombres, y por Inglaterra en la prueba femenina.
The Flags, during the Tour de France 2025, UCI WorldTour cyling event, on 4 July 2025 in Lille, France - Photo Stefano Cavasino / DPPI
Tour de Francia 2025. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: 2027ko gizonezkoen eta emakumezkoen Frantziako Tourreko Grand Depart Britainia Handian izango da
author image

EITB

Última actualización

Tour de Francia masculino

El Tour de Francia masculino celebrará en 2027 el Grand Départ de su 114ª edición en Gran Bretaña, con tres etapas entre el 2 y el 4 de julio. Será una salida histórica, la primera que recorrerá tres naciones en un mismo inicio: Escocia, Inglaterra y Gales. El pelotón partirá desde Edimburgo y finalizará este primer bloque en Cardiff, atravesando el país de norte a sur.

La primera etapa unirá Edimburgo y Carlisle. La segunda jornada se disputará íntegramente en Inglaterra, entre Keswick y Liverpool, con un recorrido más exigente. El tercer día, entre Welshpool y Cardiff, en terreno galés.

Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, ha destacado la importancia de esta elección: “El Reino Unido siempre ha recibido al Tour con pasión y orgullo. Estos recorridos reflejan la belleza y la diversidad de su territorio y demuestran la fuerza de nuestra relación con el público británico”. 

Imagen: Tour de France

Tour de Francia femenino

Un mes más tarde, será el turno del Tour de France Femmes avec Zwift, que en 2027 vivirá su primer Grand Départ fuera de Europa continental. La carrera femenina comenzará con tres etapas en Inglaterra, del 30 de julio al 1 de agosto, recorriendo Leeds, Manchester, Sheffield y Londres.

La primera etapa partirá desde Leeds, ciudad clave en la historia del ciclismo británico y cuna de Beryl Burton. La segunda jornada llevará al pelotón de Manchester a Sheffield, con el paso por el exigente Snake Pass.

El Grand Départ femenino se cerrará con una tercera etapa en Londres. Marion Rousse, directora del Tour de France Femmes avec Zwift, ha subrayado el significado de esta salida: “Empezar en Leeds es una elección fuerte, ligada a la historia del ciclismo femenino y al entusiasmo de un público que conoce y ama el Tour”.

 Desde el Gobierno británico, la ministra de Deporte, Stephanie Peacock, ha destacado que estas carreras “unen a las comunidades, impulsan la economía local e inspiran a más personas a descubrir los beneficios del deporte”.

Imagen: Tour de France

UCI World Tour Mujeres deportistas Tour de Francia Ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X