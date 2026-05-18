GRAND DEPART

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

2028ko Tourra Reimsetik abiatuko da, eta lehen etapak Frantziako ekialdean izango dira

2021etik Frantziak hartuko duen bigarren irteera izango da. Bestalde, olinpiar jokoak egiten diren urteetan gertatzen den bezala, lasterketa ohi baino astebete lehenago hasiko da 2028an, ekainaren 24an, eta uztailaren 16an amaituko da, Parisen.

Reims-Grand-Depart-Tour-2028

Reims, Xanpainako hiriburua. Argazkia: Wikimedia Commons

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

2028ko Tourra Reimsetik abiatuko da, Frantziako Xanpainaren hiriburutik, eta Frantziako ekialdean egingo ditu lehen etapak, antolatzaileek gaur jakitera eman dutenez.

2021etik Frantziak hartuko duen bigarren irteera izango da, Kopenhagek 2022koa hartu ondoren; Bilbok, 2023koa; eta Florentziak, 2024koa; aurten, berriz, Bartzelonan hasiko da, eta 2027ko irteera Edinburgon izango da. Lillek 2025ekoa hartu zuen, eta Brestek, 2021ekoa.

Konkretuki, 2028ko Tourra Charleville-Mezieres, Epernay, Metz, Thionville eta Verdunetik igaroko da, guztiak Frantziako Estatuko ekialdean. Gainera, olinpiar jokoak egiten diren urtetan gertatzen den bezala, lasterketa ohi baino astebete lehenago hasiko da 2028an, ekainaren 24an, eta uztailaren 16an bukatuko da, Parisen.

Historian bigarren aldiz

Historian bigarren aldia hasiko da Tourra Reimsen, 1956an lasterketa bertatik abiatu baitzen. Bestalde, Tourreko tropela 17 aldiz igaro da hiri horretatik; zortzi irteera eta bederatzi helmuga hartu ditu Reimsek. Azken aldia 2019an izan zen, orduan Julien Alaphilippe frantziarrak lortu zuen garaipena, eta, gainera, horiz jantzi zen.

Erliebe gorabeheratsua izan da 2028ko Tourra hasteko Frantzia ekialdea aukeratzera eraman duen ezaugarria, Christian Prudhomme Tourraren zuzendariaren arabera. Aitortu duenez, beste eskaintza batzuk zituzten mahai gainean, baina kirol arrazoiengatik aukeratu dute, eta Tourrak Frantziako sustraiak ez galtzea behar duelako.

Mahai gainean Luxenburgoren proposamena izan dute, eta Prudhommek esan du protagonismo berezia izan dezakeela 2028ko Tourrean, Nicolas Frantzen bigarren garaipenaren mendeurrenarekin eta Charly Gaulen garaipenaren 70. urtemugarekin batera. Baina Alemaniaren, Esloveniaren eta Txekia Errepublikaren eskaintzak ere jaso dituztela erantsi du.

UCI World Tour Txirrindularitza Frantziako Tourra

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X