Matthew Brennan muestra su poderío al sprint y suma su segundo triunfo en la quinta etapa de La Vuelta
El corredor británico del Visma se impone con claridad sobre el belga Jordi Meeus (Red Bull) y el italiano Vincenzo Albanese (EF Education) en la meta de Roquetes. Pogacar (UAE) mantiene el liderato.
Era una de las pocas oportunidades de toda La Vuelta para los sprinters y los grandes equipos no han permitido que se desaprovechara la oportunidad. El británico Matthew Brennan (Visma) ha ganado la quinta etapa de La Vuelta, con comienzo en Falset y final en Roquetes, primer recorrido con final en tierras españolas en la edición del 2026, tras imponerse en el sprint final sobre el belga Jordi Meeus (Red Bull) y el italiano Vincenzo Albanese (EF Education). De este modo, Brennan suma su segundo triunfo en la presente edición de La Vuelta.
El británico ha aprovechado a la perfección el trabajo de su compañero del Visma, el francés Christophe Laporte, quien le ha sabido lanzar con maestría en los metros finales para encarar la línea de meta prácticamente en solitario. Jordi Meeus y Vincenzo Albanese han intentado por todos los medios impedir el segundo triunfo de Brennan, pero para cuando han podido reaccionar la distancia que el del Visma tenía era prácticamente insalvable. Kaden Groves (Alpecin) y Pedersen (Lidl-Trek), dos de los nombres más señalados para ganar hoy, no han podido pelear por el triunfo al haberse quedado atrás en el puerto Paüls, a unos 30 kilómetros de línea de meta.
La clasificación general la sigue liderando el esloveno Tadej Pogacar (UAE), con 3 minutos y 21 segundos de ventaja sobre su compatriota Primoz Roglic (Red Bull). El tercer lugar lo ocupa el español Enric Mas (Movistar), a 3 minutos y 32 segundos del líder. Cuarto es el estadounidense Sepp Kuss (Visma) a 3 minutos y 44, mientras que el top 5 lo cierra el británico Oscar Onley (INEOS) a 3 minutos y 45 segundos.
La sexta etapa de La Vuelta transcurrirá mañana entre Alcossebre y Castellón. Tendrá 177,5 kilómetros de largo y es considerada de media montaña. Los ciclistas deberán superar cuatro puertos puntuables: dos de segunda categoría, uno de tercera y uno de primera.
Clasificaciones:
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