Apenas se creía Bossuyt (Kortrijt, 25 años) su primera victoria en una grande, la cuarta de su palmarés, pero esprint le ha hecho acreedora a tal honor, pues ha superado a las mejores. Con un tiempo de 2h.55.50, en jornada rápida de 37,4 km/hora, ha batido a Franziska Koch y a la francesa Evita Muzic (FDJ).

No ha podido defender el maillot rojo Noemi Ruegg, quien ha sufrido una desgraciada caída a 14 de meta. La prenda de honor se la puesto en meta Franziska Koch, que aventaja en 6 segundos a Bossuyt y en 10 a la doble campeona del mundo belga Lotte Kopecky.

Este martes se disputa la tercera etapa entre Padrón y A Coruña, de 121.2 km, jornada sin dificultades puntuables, pero con un tramo final ondulado que podría romper el pelotón. Dos cotas, la primera de 2,5 km al 5,4 por ciento; y la segunda de 1 km al 6,3 serán los escenarios propicios para marcar la diferencia.