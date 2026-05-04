Vuelta a España: Etapa 2
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La belga Bossuyt se impone al esprint a Franziska Koch, que es la nueva líder

Apenas se creía Bossuyt su primera victoria en una grande, la cuarta de su palmarés, pero esprint le ha hecho acreedora a tal honor, pues ha superado a las mejores.
GRAF7100. SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE), 04/05/2026.- La belga Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal) celebra su victoria en la segunda etapa de la Vuelta ciclista a España femenina, de 109,8 kilómetros entre Lobios-San Cibrao das Viñas, en la provincia de Orense. Bossuyt (AG Insurance-Soudal), se emocionó en la meta de San Cibrao das Viñas celebrando su "inesperada" primera gran victoria en una grande por etapas, en este caso la Vuelta a España. "No esperaba ganar hoy, porque iba muy atrás en la subida. Pero recuperé muchas posiciones en el descenso y llegué con mucha velocidad, y creo que nadie se lo esperaba”, dijo Bossuyt.EFE/ Brais Lorenzo

La belga Shari Bossuyt (AG Insurance - Soudal) en el podio. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Shari Bossuytek irabazi du Espainiako Itzuliko bigarren etapa esprintean, eta Franziska Koch da lider berria
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Entre lágrimas, emocionada, la belga Shari Bossuyt (AG Insurance - Soudal) ha celebrado su principal éxito profesional como vencedora de la segunda etapa de la Vuelta a España disputada entre Lobios y San Cibrao das Viñas, de 109.8 km, jornada ondulada con 2.141 metros de desnivel que ha eliminado a la líder Noemi Ruegg por una caída, cediendo el maillot rojo a la alemana Franziska Koch (FDJ).

Apenas se creía Bossuyt (Kortrijt, 25 años) su primera victoria en una grande, la cuarta de su palmarés, pero esprint le ha hecho acreedora a tal honor, pues ha superado a las mejores. Con un tiempo de 2h.55.50, en jornada rápida de 37,4 km/hora, ha batido a Franziska Koch y a la francesa Evita Muzic (FDJ).

No ha podido defender el maillot rojo Noemi Ruegg, quien ha sufrido una desgraciada caída a 14 de meta. La prenda de honor se la puesto en meta Franziska Koch, que aventaja en 6 segundos a Bossuyt y en 10 a la doble campeona del mundo belga Lotte Kopecky.

Este martes se disputa la tercera etapa entre Padrón y A Coruña, de 121.2 km, jornada sin dificultades puntuables, pero con un tramo final ondulado que podría romper el pelotón. Dos cotas, la primera de 2,5 km al 5,4 por ciento; y la segunda de 1 km al 6,3 serán los escenarios propicios para marcar la diferencia.

 

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La suiza Noemi Rüegg, primera líder de la Vuelta
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