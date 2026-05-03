La suiza Noemi Rüegg, primera líder de la Vuelta

La ciclista suiza Noemi Rüegg (EF Education Oatly) se ha convertido este domingo en la primera líder de la 12 edición de la Vuelta a España femenina al imponerse al esprint en la etapa inaugural con meta en la localidad gallega de Salvaterra de Miño, marcada por la lluvia y por una caída a ocho kilómetros que ha fraccionado el pelotón.

Rüegg ha sido la más fuerte en el repecho con el que se ha coronado la etapa rompe piernas, con salida en Marín y con un recorrido de 113,9 kilómetros.

La primera maillot rojo de la ronda ha marcado un tiempo de 2:53:50 y ha entrado en la meta por delante de la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) y de la alemana Franciizka Koch (FDJ United-Suez).

Además de la lluvia que estuvo presente durante casi todo el recorrido, la primera etapa estuvo marcada por la caída a falta de ocho kilómetros en la que se vieron afectadas la veterana neerlandesa Marianne Vos (Visma), de 38 años, y la española Sara Martín (Movistar), entre otras. El percance ha fraccionado el pelotón y Vos se ha quedado rezagada.

La carrera ha discurrido en bloque en sus dos primeras horas y a partir de ahí, con el desgaste de la lluvia y del trazado, han empezado a descolgarse corredoras hasta quedar un pelotón de alrededor unas 50.

Con la lluvia más intensa a falta de 30 kilómetros, el grupo cogió velocidad ante la llegada del primer esprint intermedio de la ronda ubicado en Ponteareas.

Koch lo ha cruzado en primer lugar, por delante de la italiana Letizia Paternoster y de la neerlandesa Loes Adegeest, que han sumado seis, cuatro y dos segundos de bonificación, respectivamente.

En los últimos diez kilómetros, el ritmo ha seguido avivándose con el Visma, el EF Education y el AG Insurance tirando del grupo para evitar sorpresas. Ha sido cuando ha llegado la caída en una de las bajadas, lo que ha alterado el plan previsto de llegada colectiva.