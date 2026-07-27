El Kern Pharma incorpora de su equipo filial al guipuzcoano Unax Errasti hasta final de temporada
Según explica el equipo navarro en una nota, Unax Errasti (Antzuola, 2005), hasta ahora en las filas del Finisher, es un “corredor de equipo, con una amplia capacidad de trabajo y sacrificio en favor de sus compañeros”.
El equipo Kern Pharma incorpora desde el equipo filial Finisher a su plantilla a tres corredores para seguir con su crecimiento en el pelotón profesional. Se trata de el abulense Emilio García, el guipuzcoano Unax Errasti y el francés Hugo Tapiz.
“Para nosotros es un orgullo poder dar oportunidades a los corredores de equipo Finisher. Pensamos que es la manera perfecta de completar la formación de ciclistas que han destacado en la categoría sub-23, fuente de la que nos nutrimos desde que este proyecto se hizo profesional”, ha explicado Juanjo Oroz, mánager general del equipo Kern Pharma.
Según explica el equipo navarro en una nota, Unax Errasti (Antzuola, 2005) es un “corredor de equipo, con una amplia capacidad de trabajo y sacrificio en favor de sus compañeros”. Desde su llegada al conjunto la temporada pasada, ha sido “una pieza clave” para el proyecto, con actuaciones destacadas en Copa de España, las pruebas por etapas más laureadas del calendario nacional y que ya sabe lo que es ganar tras su victoria lograda en Ataun.
Oroz ha analizado su incorporación al equipo Kern Pharma: “Unax Errasti lleva dos temporadas junto a nosotros en las que no ha parado de crecer. Un ciclista capaz de brillar en todo tipo de terrenos y que no duda en trabajar para el equipo. Brindarle esta oportunidad de correr en profesionales es la recompensa a su manera de entender el ciclismo, marcando una tendencia de la que nos sentimos muy orgullosos”.
Te puede interesar
El podium del Tour de Francia 2026
Revive cómo ha sido la ceremonia de entrega de premios en el podium del Tour de Francia de 2026.
Declaraciones de Aranburu y Azparren, recién finalizado el Tour de Francia
Hemos estado con Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren, una vez finalizada la última etapa del Tour de Francia. Aseguran que la carrera ha ido bien y nos cuentan su experiencia.
Calendario UCI World Tour 2026 masculino y femenino
La primera competición femenina comenzará el 17 de enero, y será el Tour Down Under. Por su parte, los hombres empezarán a competir tres días después, en la misma prueba.
Los mejores momentos de la 21ª etapa del Tour de Francia
La última etapa del Tour de Francia 2026 ha dejado momentos espectaculares. En las tres subidas que han realizado en Montmartre se ha podido ver un apretado duelo entre los favoritos, especialmente entre Pogacar y Van der Poel. Vuelve a ver aquí los mejores momentos de la etapa.
Van der Poel se hace con la última etapa y Pogacar con el Tour
El ciclista del Alpecin atacó en la última subida al Cote de la butte Montmartre junto con Tadej Pogacar, ganador de la edición del 2026 de la Ronda Gala, y aunque parecía que se iba a quedar sin fuerzas a pocos metros de la meta, finalemente la victoria ha sido suya. Philpsen y Pedersen han estado muy cerca de arrebatarle la gloria en un final muy emocionante.
¿Cómo ha sido la actuación de los ciclistas vascos en el Tour?
Los ciclistas vascos Ion Izagirre, Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren han participado en la edición 2026 del Tour de Francia. Tras competir durante tres semanas en la carrera más importante del mundo, los tres representantes vascos han completado la Grande Boucle cumpliendo con el trabajo establecido dentro de la estrategia de sus respectivos equipos.
El Tour de Francia recorta 44 kilómetros su última etapa por los incendios
La organización reduce de 133 a 89 kilómetros la jornada final del Tour debido a los graves incendios que afectan a varias zonas de Francia.
Revive los mejores momentos de la emocionante lucha entre Carapaz y Kuss en el final de la etapa 20 del Tour
El norteamericano cogía ventaja cuando faltaban 24 kilómetros para el final, pero el combativo ecuatoriano no se ha rendido, y finalmente ha encontrado el premio tras las dos caídas de Kuss.
Carapaz se corona en Alpe d'Huez tras un vibrante duelo con Kuss y sentencia el trono de la montaña
El ciclista ecuatoriano se ha adjudicado la etapa reina del Tour de Francia en una jornada marcada por su intensa batalla contra el estadounidense, quien ha sufrido una dura caída en el tramo final que le ha permitido al ciclista del EF marcharse en solitario hacia la meta y sentenciar definitivamente su maillot de lunares.