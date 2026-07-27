El Kern Pharma incorpora de su equipo filial al guipuzcoano Unax Errasti hasta final de temporada

El equipo Kern Pharma incorpora desde el equipo filial Finisher a su plantilla a tres corredores para seguir con su crecimiento en el pelotón profesional. Se trata de el abulense Emilio García, el guipuzcoano Unax Errasti y el francés Hugo Tapiz.

“Para nosotros es un orgullo poder dar oportunidades a los corredores de equipo Finisher. Pensamos que es la manera perfecta de completar la formación de ciclistas que han destacado en la categoría sub-23, fuente de la que nos nutrimos desde que este proyecto se hizo profesional”, ha explicado Juanjo Oroz, mánager general del equipo Kern Pharma.

Según explica el equipo navarro en una nota, Unax Errasti (Antzuola, 2005) es un “corredor de equipo, con una amplia capacidad de trabajo y sacrificio en favor de sus compañeros”. Desde su llegada al conjunto la temporada pasada, ha sido “una pieza clave” para el proyecto, con actuaciones destacadas en Copa de España, las pruebas por etapas más laureadas del calendario nacional y que ya sabe lo que es ganar tras su victoria lograda en Ataun.

Oroz ha analizado su incorporación al equipo Kern Pharma: “Unax Errasti lleva dos temporadas junto a nosotros en las que no ha parado de crecer. Un ciclista capaz de brillar en todo tipo de terrenos y que no duda en trabajar para el equipo. Brindarle esta oportunidad de correr en profesionales es la recompensa a su manera de entender el ciclismo, marcando una tendencia de la que nos sentimos muy orgullosos”.