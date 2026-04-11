Pello Bilbaok txirrindularitza profesionala utziko du denboraldi amaieran

36 urteko txirrindularia 2011n bihurtu zen profesional Euskaltel-Euskadi taldearekin, eta maila goreneko ibilbide luze eta arrakastatsua egin du.

Pello Bilbao
Pello Bilbao. Argazkia: Bahrain Victorious
I. G. A. | KIROLAK EITB

Pello Bilbaok iragarri du txirrindularitza profesionala utziko duela 2026ko denboraldi amaieran. Euskal txirrindulariak albistea baieztatu du Euskal Herriko Itzuliko 6. etapan, iragarpena etxeko jendearen aurrean eginez.

36 urteko txirrindularia 2011n bihurtu zen profesional Euskaltel-Euskadi taldearekin, eta maila goreneko ibilbide luze eta arrakastatsua egin du. 2020an Bahrain Victoriousen sartu zenetik, taldearen giltzarri bihurtu da, eta zazpi denboraldi beteko ditu taldearekin aurten.

Hilabete batzuetan oraindik lasterketak egiteko dituela, Bilbaok palmares ikusgarria utziko du. Bere garaipenen artean nabarmendu daitezke bi etapa garaipen Italiako Giroan eta etapa garaipen bat Frantziako Tourrean.

Gainera, txirrindulari fidagarri eta adimentsuaren ospea lortu zuen, lasterketa handietan eta egun batekoetan taldeari arrakasta lortzen lagunduz, eta, aldi berean, bere ibilbide osoan zehar taldekide gazteagoei lagunduz.

UCI World Tour Txirrindularitza Pello Bilbao

