Pello Bilbao dejará el ciclismo profesional a final de temporada

Pello Bilbao ha anunciado su retirada del ciclismo profesional al acabar la temporada 2026. El ciclista vasco ha confirmado la noticia en la 6ª etapa de la Itzulia Basque Country, haciendo el anuncio ante la multitud.

El ciclista de 36 años, que se convirtió en profesional en 2011 con el equipo Euskaltel-Euskadi, ha disfrutado de una larga y exitosa carrera al más alto nivel y desde que se incorporó al Bahrain Victorious en 2020 se ha convertido en la piedra angular del equipo. Cumplirá siete temporadas con el equipo a finales de este año.

Con unos meses de carreras aún por delante, Bilbao deja un palmarés espectacular Entre sus triunfos destacan dos victorias de etapa en el Giro de Italia y una victoria de etapa en el Tour de Francia.

Además, adquirió fama de ciclista solvente e inteligente, contribuyendo al éxito por equipos en las grandes carreras y en las de un día, al tiempo que acompañaba a compañeros más jóvenes a lo largo de toda su carrera.