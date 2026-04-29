Mikel Odriozola, Surne Bilbaoko entrenatzaile laguntzailea: “Bide oso-oso luzea izan da, baina, horrela amaitzen denean, merezi du”
FIBA Europa Kopa bigarren aldiz jarraian irabazi eta gero, entrenatzaileak nabarmendu du, Miribillan, zaleengandik jasotako laguntza; izan ere, giro bikaina izan da Bilbao Arenan.
Jaume Ponsarnau, Jon Txakartegiri: “Zale hauek guztiek beti babestu gaituzte, hemen lanean hasi nintzenetik”
Surne Bilbaoko entrenatzailea Jon Txakartegi EITBko esatariak elkarrizketatu du, Miribillan, euskal taldearen bigarren FIBA Europa Kopa irabazita; Xabier de la Fuenteren oparia izan da, emanaldian, Jon Txakartegirentzat.
Hilliard finaleko MVPa, hunkituta: “Ez da erraza lortu duguna, ikaragarria da"
Surne Bilbao Basketek FIBA Europa Kopa bigarrenez jarraian irabazi du, PAOK Salonika 89-74 mendean hartuta. Darrun Hilliardek, 16 punturekin, Jaume Ponsarnauren taldearen garaipena gidatu du lepo beteta zegoen Miribilla pabiloian.
Surne Bilbaok FIBA Europa Kopako garaikurra Garbajosaren eskutik jaso du
Surne Bilbaok FIBA Europa Kopako garaikurra bigarrenez jarraian irabazi du, Greziako PAOK Salonika taldeari aise mendean hartuta (89-74), 10.000 zalez betetako Miribillan jokatutako finalaren itzuliko partidan. Gainera, Darrun Hilliard, 16 punturekin, finaleko MVP izendatu dute.
Surne Bilbao vs PAOK Salonika (89-74): FIBA Europa Kopako finaleko itzuliko partidaren laburpena
Surne Bilbaok FIBA Europa Kopa irabazi du, bigarrenez, bigarren urtez jarraian gainera, finalean PAOK Salonika Miribillan mendean hartuta.
Surne Bilbaok Europako bigarren kopa jarraian irabazi du, Miribillan finala irauli ondoren (89-74)
Ponsarnauren jokalariek finalari buelta eman diote, Greziatik ekarritako sei puntuko desabantaila iraulita. Miribillan jokatutako norgehiagokaren lehen zatia oso parekatua izan da, baina bigarrenean bilbotarrek beste martxa bat sartu dute finala erabakitzeko.
Surneren zaleek taldeak finala irauliko duela uste dute… Eta PAOK Salonikakoek, ordea, titulua Greziara joango dela
Plaza Barrian izan gara, Bilbon, Euskal Herrira etorritako PAOK Salonikaren 600 zaleetako batzuekin. Bilboko zaleak baikor azaldu dira, FIBA Europa Kopako finalari begira.
ZUZENEAN: Bilbao Basket vs PAOK Salonika, 2026ko FIBA Europe Cup txapelketako finala
Ikusi, zuzenean, 2026ko FIBA Europe Cup txapelketako finaleko itzuliko partida, Surne Bilbao Basket eta PAOK Salonika taldeen artekoa, 19:40tik aurrera. Beltzezko gizonek joaneko partidako sei puntuko desabantaila (79-73) irauli behar dute txapelketa bigarrenez jarraian bereganatzeko.
Surne Bilbaok gutxienez zazpi puntuz irabazi behar du gaur PAOK Salonikaren aurka, Miribillan, FIBA Europa Kopa bigarrenez irabazteko
Partida 20:00etan hasiko da, Miribillan, eta kirolakeitb.eus-ek eta ETB!ek zuzenean emango dute. Surne Bilbaoren pabiloia erabat beteta izango da, euskal taldea bultzatzeko.
2.000 lagunek ikusi ahalko dute Surne Bilbao-PAOK Salonika partida Bizkaia Frontoian, Miribillan
Bilbao Arenatik oso hurbil, Miribillan, talde bizkaitarra saiatuko da bere historian bigarren aldiz FIBA Europa Kopa irabazten, 2025ean lortu ondoren, 2.000 bat zalek txapelketa erabakiko duen partida ikusi ahalko dute.