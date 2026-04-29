Mikel Odriozola, entrenador asistente del Surne Bilbao: “Ha sido un largo camino, pero, cuando acaba así, todo merece la pena”
El técnico, que trabaja en el staff del equipo bilbaíno, campeón de la FIBA Europe Cup por segunda vez consecutiva, ha destacado, tras el partido de vuelta de la final, el gran ambiente que se ha vivido en Miribilla.
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Jaume Ponsarnau, a Jon Txakartegi: “Toda esta gente nos ha apoyado siempre, desde que estoy aquí”
El entrenador del Surne Bilbao ha sido entrevistado por el comentarista de EITB Jon Txakartegi, tras ganar, en Miribilla, la segunda FIBA Europe Cup para el equipo vasco; ha sido un regalo de Xabier de la Fuente a Jon Txakartegi, en la retransmisión.
Hilliard, MVP de la final, emocionado: “No es fácil lo que hemos conseguido, es algo increíble"
El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.
Surne Bilbao vs. PAOK Salónica (89-74): resumen del partido de vuelta de la final de la FIBA Europe Cup
El Surne Bilbao ha ganado la FIBA Europe Cup por segunda vez en su historia, de manera consecutiva además, tras superar, en la final, al PAOK Salónica, en Miribilla.
El Surne Bilbao, primer equipo que suma dos títulos de la FIBA Europe Cup, recibe el trofeo de manos Garbajosa
El Surne Bilbao ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar con autoridad por 89-74 al PAOK griego, en la vuelta de la final disputada en un Bilbao Arena abarrotado por 10 000 aficionados. Además, Darrun Hilliard, con 16 puntos, ha sido designado MVP de la final.
Surne Bilbao consigue el segundo entorchado europeo consecutivo tras remontar al PAOK en Miribilla (89-74)
Los de Ponsarnau han revalidado el título tras voltear los seis puntos de desventaja del partido de Grecia. La primera parte del choque disputado en Miribilla ha resultado muy igualada, pero en la segunda los bilbaínos han metido una marcha más para finiquitar la final.
La afición del Surne Bilbao, convencida de la remontada… y la del PAOK Salónica, de su victoria
Hemos estado en la Plaza Nueva, en Bilbao, con varios de los cerca de 600 aficionados del PAOK que han llegado desde Grecia. Entre las y los seguidores del equipo bilbaíno, hay optimismo para lograr la segunda FIBA Europe Cup.
EN DIRECTO: Final de la FIBA Europe Cup 2026 entre el Bilbao Basket y el PAOK Salónica
Sigue en directo el encuentro de vuelta de la final de la FIBA Europe Cup 2026, entre el Surne Bilbao Basket y el PAOK Salónica griego, a partir de las 19:40. Los hombres de negreo deben remontar una desventaja de seis puntos del partido de ida (79-73)
El Surne Bilbao necesita hoy ganar al menos por siete puntos al PAOK Salónica para ganar su segunda FIBA Europe Cup
El partido empieza a las 20:00 horas, en Miribilla, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y por ETB1. El pabellón del Surne Bilbao va a estar lleno hasta la bandera, para empujar al equipo vasco a obtener un nuevo título internacional.
2000 personas podrán ver la final Surne Bilbao-PAOK Salónica en el Frontón Bizkaia, en Miribilla
Muy cerca del Bilbao Arena, también en Miribilla, donde el equipo vasco tratará de ganar la FIBA Europe Cup por segunda vez en su historia, después de lograrlo en 2025, en torno a 2000 aficionados y aficionadas podrán ver el partido que decidirá la competición.