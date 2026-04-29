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Mikel Odriozola, entrenador asistente del Surne Bilbao: “Ha sido un largo camino, pero, cuando acaba así, todo merece la pena”

Mikel Odriozola
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mikel Odriozola, Surne Bilbaoko entrenatzaile laguntzailea: “Bide oso-oso luzea izan da, baina, horrela amaitzen denean, merezi du”
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KIROLAK EITB

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El técnico, que trabaja en el staff del equipo bilbaíno, campeón de la FIBA Europe Cup por segunda vez consecutiva, ha destacado, tras el partido de vuelta de la final, el gran ambiente que se ha vivido en Miribilla.

Baloncesto FIBA Europe Cup Bilbao Basket

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El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.
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